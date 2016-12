Tmavá čokoláda priaznivo vplýva na vysoký krvný tlak

Vedci z Ústavu normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied (SAV) v spolupráci s Lekárskou fakultou Univerzity Komenského....

BRATISLAVA 31. decembra (WebNoviny.sk) - Vedci z Ústavu normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied (SAV) v spolupráci s Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave potvrdili, že tmavá čokoláda priaznivo vplýva na hypertenziu. Odborníci sa tiež zhodli, že zlepšuje kognitívne schopnosti u starých ľudí, pohyb u pacientov s ochorením periférnych ciev a tiež okysličenie srdca v prípade koronárnych artérií.



Flavanoly sú veľká skupina látok prirodzene sa vyskytujúcich v rastlinách so širokým spektrom účinkov na živý organizmus. V poslednom čase sa upriamuje čoraz viac pozornosti na výskum ich prítomnosti v kakaových bôboch.



Zlepšenie funkcie cievnej steny



"Náš výskum ukázal, že pozitívne účinky kakaa do veľkej miery súvisia s obsahom látky epikatechín, ktorá sa v kakau nachádza vo veľkom množstve. Okrem kakaa sa nachádza v menšej miere aj v jablkách a inom ovocí, zelenom čaji a červenom víne, a tiež v iných potravinách a nápojoch," vysvetlila Iveta Bernátová z Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV. "Účinky epikatechínu ukázali, že pri dospelých potkanoch s vysokým krvným tlakom sa výrazne znižoval krvný tlak a zlepšila sa funkcia cievnej steny až na úroveň zdravých jedincov s normálnym krvným tlakom," objasnila.



U mladých spontánne hypertenzných potkanov, ktorých obaja rodičia mali vysoký krvný tlak, a preto aj u nich krvný tlak výrazne stúpa už počas obdobia dospievania, epikatechín výrazne spomaľoval zvyšovanie krvného tlaku. "V našich štúdiách sme tiež zistili, že zároveň s redukciou nárastu krvného tlaku, epikatechín znižoval aj vrodenú vysokú pohybovú aktivitu pri mladých potkanoch s geneticky podmieneným vznikom hypertenzie," uviedla Bernátová.



Zlepšeniu prísunu kyslíka do tkanív



Epikatechín má na organizmus rozličné účinky na bunkovej a molekulovej úrovni. "Zistili sme tiež, že má vplyv aj na červené krvinky, keď zlepšoval ich schopnosť prechádzať kapilárami, čo vedie k zlepšeniu prísunu kyslíka do tkanív. Tento efekt, spolu so zlepšenou rozširujúcou schopnosťou ciev najmä v dospelosti a znížením produkcie voľných kyslíkových radikálov, môže mať významnú úlohu v zlepšení pamäťových schopností, v zlepšení pohybu v prípade ochorenia periférnych ciev dolných končatín alebo v zlepšení okysličenia srdca v prípade koronárnych artérií," priblížila.



"Mlieko môže znižovať vstrebávanie epikatechínu a mliečna čokoláda s nízkym obsahom kakaa by preto nemala pozitívne účinky na organizmus. Ak sa rozhodnete spríjemniť si deň čokoládou, siahnite radšej po tmavej čokoláde s vysokým obsahom kakaa, nízkym obsahom cukru a bez mlieka," dodala odborníčka na záver.



Informácie agentúre SITA poskytol Stanislav Ščepán z Referátu pre komunikáciu a médiá SAV.