Tisíce Švédov si uctili obete teroristického útoku v Štokholme

ŠTOKHOLM 9. apríla (WebNoviny.sk) - Tisíce ľudí si v nedeľu v centre švédskeho Štokholmu uctili pamiatku obetí piatkového útoku nákladným autom, ktorý si vyžiadal štyroch mŕtvych a viac ako desať zranených.





Približne 20.000 účastníkov spomienky na námestí Segels Torg, ktoré leží neďaleko miesta útoku, držalo - presne 48 hodín po útoku - minútu ticha za obete a vyjadrovalo spoločné odhodlanie nenechať sa zastrašiť. Ľudia sa pritom držali za ruky. .



Imámovia držali švédske vlajky



Na námestie prišli starí aj mladí, nechýbali ani početní prisťahovalci a žiadatelia o azyl a skupina imámov z hlavnej štokholmskej mešity. Viacerí z imámov mali v rukách švédske vlajky a plagáty s nápismi vyjadrujúcich vôľu pokojne spolunažívať s ostatnými obyvateľmi Švédska.



Na zhromaždení odzneli prejavy štokholmskej starostky Karin Wanngardovej, hercov a ďalších rečníkov, podľa ktorých by mala švédska metropola naďalej zostať otvoreným mestom.



Schody vedúce na námestie Segels Torg boli plné kvetov, horiacich sviečok a plyšových hračiek. "Som z Uzbekistanu, ale nie som terorista. Pokoj Švédsku," znel jeden z odkazov zanechaných medzi kyticami kvetov, ktorý odkazoval na uzbecký pôvod údajného páchateľa útoku.



Útočil muž pôvodom z Uzbekistanu



Útočník sa s ukradnutým nákladným autom vrútil v piatok popoludní medzi ľudí pri rušnej pešej zóne a následne narazil do priečelia obchodného domu.



Medzi štyrmi zabitými sú dvaja občania Švédska, jeden Brit a Belgičanka, ktorých totožnosť nebola zverejnená. V nemocniciach sa stále nachádza desať zranených, štyria z nich sú vo vážnom stave.



Predpokladaný útočník, 39-ročný muž pôvodom z Uzbekistanu, skončil vo väzbe už niekoľko hodín po útoku. Podľa polície išlo o sympatizanta extrémistickej organizácie Islamský štát (IS).



Šéf švédskej polície Jonas Hysing ubezpečil, že nie sú žiadne indície o tom, že by na území krajiny hrozil nejaký ďalší teroristický útok.



