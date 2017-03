Tisíce Rusov protestovali proti korupcii, lídra opozície Navaľného zatkli



MOSKVA 26. marca (WebNovinysk) - Tisíce ľudí zaplnili v nedeľu moskovské Puškinovo námestie, kde sa konal úradmi nepovolený protest proti ruskej vláde. Išlo o súčasť vlny demonštrácií prebiehajúcich po celej krajine. Aktivistu proti korupcii Alexeja Navaľného (40), ktorý je lídrom opozície proti prezidentovi Vladimirovi Putinovi, zatkli, keď vychádzal z neďalekej stanice metra a mieril na protest.



Uviedli to novinári tlačovej agentúry Associated Press (AP) nachádzajúci sa na mieste. Navaľnyj skončil druhý vo voľbách starostu Moskvy v roku 2013. Oznámil aj úmysel uchádzať sa o zvolenie v prezidentských voľbách v roku 2018, ale nedávne potvrdenie jeho rozsudku pre obvinenia z korupcie mu bráni kandidovať. Navaľného podporovatelia odsúdili obvinenia ako vyfabulované. .



Demonštrácie pritiahli státisícové davy



Na protesty vyzval Navaľnyj a jeho Nadácia na boj proti korupcii. Demonštrácie pritiahli státisícové davy ľudí vo väčšine ruských veľkých miest, od Vladivostoku na Ďalekom východe až európske mestá. Tieto protesty sú najväčším koordinovaným prejavom nespokojnosti v Rusku od masívnych demonštrácií z rokov 2011-2012, ktoré nasledovali po parlamentných voľbách poznačených podvodmi.





Zatiaľ nie sú údaje o veľkosti demonštrácie v Moskve, ale jednohektárové Puškinovo námestie bolo husto zaplnené a rovnako aj chodníky na priľahlej Cverskej ulici. To znamená, že na proteste sa mohlo zúčastniť vyše 10.000 ľudí. Občasne prepukali potýčky s políciou a niektorých demonštrantov zatkli, vrátane sivovlasého muža, ktorého polícia ťahala po chodníku."Je to desivé, ale keby sa každý bál, v uliciach by sa nikto neukázal, boli by prázdne," povedala 19-ročná Jana Aksjonovová a vysvetlila tak, prečo prišla.



Terčom protestov bol majetok premiéra



Protesty sa sústreďovali na správy Navaľného nadácie, že ruský premiér Dmitrij Medvedev si nahromadil celú zbierku sídiel, jácht a viníc. Tento luxus, vrátane domu na chov kačiek, sa odrazil aj na mnohých pútačoch na protestoch, na ktorých boli znázornené obrázky žltých kačičiek - detských hračiek.



"Ľudia sú nespokojní s tým, že neprebieha žiadne vyšetrovanie" korupčných obvinení, vyhlásil moskovský demonštrant Ivan Gronstein. V prístavnom meste Vladivostok na pobreží Tichého oceánu polícia s použitím sily zadržala niekoľko demonštrantov, a to neďaleko mestskej železničnej stanice. V jednom prípade policajti spadli dolu malým trávnatým svahom, keď zápasili so zadržaným.



Spravodajské a sociálne médiá informovali, že sa konajú demonštrácie vo veľkých mestách po celej krajine, vrátane Novosibirska, Tomska a Krasnojarska. Najmenej 25 ľudí bolo zatknutých vo Vladivostoku a 12 v Chabarovsku. Niektorí demonštranti sa ukázali v uliciach s tvárami pomaľovanými nazeleno, čo bola narážka na nedávny útok na Navaľného, keď mu útočník hodil do tváre zelený dezinfekčný tekutý prostriedok.