Tisíce ľudí protestovali proti Trumpovmu imigračnému výnosu

WASHINGTON 30. januára (WebNoviny.sk) - Desaťtisíce ľudí protestovali v nedeľu proti imigračnému výnosu nového amerického prezidenta Donalda Trumpa v centrách viacerých veľkomiest USA aj na tamojších medzinárodných letiskách.



Nedeľňajšia druhá vlna protestov vypukla v New Yorku, Washingtone a Bostone po spontánnych demonštráciách, ktoré už o deň skôr prebehli na viacerých amerických letiskách, kde úrady začali Trumpovo nariadenie vykonávať, približuje agentúra Reuters. .



Zadržali a deportovali už stovky ľudí



Trump zaviedol v piatok 90-dňový zákaz vstupu do USA pre občanov siedmich krajín spájaných s islamským radikalizmom. Na štyri mesiace zároveň pozastavil program prijímania utečencov, aby poskytol príslušným orgánom čas na prehodnotenie bezpečnostných postupov, ako aj počtov prijímaných osôb. Americké úrady následne v súvislosti s dekrétom na letiskách zadržali či priamo z nich deportovali niekoľko stoviek ľudí.



Jedna z najväčších nedeľňajších demonštrácií sa konala v Battery Parku na dolnom Manhattane, na dohľad od newyorskej Sochy slobody. Zišlo sa na nej zhruba 10.000 ľudí, ktorí odtiaľ neskôr ďalej pochodovali pred manhattanskú kanceláriu Amerického úradu pre clá a ochranu hraníc (CBP).



Protestovalo sa vo viacerých mestách



Tisíce ľudí sa zišli aj na proteste vo Washingtone, na námestí Lafayette, ktoré leží oproti Bielemu domu. "Nijaká nenávisť, žiaden strach, utečenci sú tu vítaní," zaznievalo v dave. Viacerí zhromaždení stadiaľ pochodovali k neďalekému Trump International Hotel a odtiaľ pred washingtonský Kapitol, kde pokračovali v demonštrácii. Tamojšia polícia odhadla, že pred Kapitol dorazilo približne 8000 ľudí.



Približne desaťtisícová demonštrácia sa podľa odhadov jej organizátorov konala aj v Bostone, na námestí Copley. Stovky demonštrantov sa v nedeľu poobede zišli tiež na washingtonskom letisku Dulles International Airport, na letisku Johna F. Kennedyho v New Yorku či na letisku v Los Angeles. Menšia demonštrácia sa konala aj v centre texaského mesta Houston, kde sa na protest proti Trumpovmu nariadeniu zišlo približne 500 ľudí.