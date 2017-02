Tisíce ľudí demonštrovali v Barcelone za prijatie utečencov

MADRID 19. februára (WebNoviny.sk) - Desaťtisíce ľudí vyšli v sobotu do ulíc Barcelony demonštrovať za to, aby španielska vláda prijala vyšší počet utečencov zo Sýrie a ďalších krajín. Tamojšie úrady odhadli, že na demonštrácii sa zúčastnilo okolo 160 000 ľudí.



Protestnú akciu zorganizovalo hnutie Náš domov je váš domov (Casa Nostra, Casa Vostra) pod heslom "Nijaké ďalšie výhovorky! Už ich prijmite!" Účastníkov demonštrácie organizátori zároveň vyzvali, aby sa obliekli do šiat modrej farby, v dôsledku čoho pripomínal ich pochod z centra Barcelony k pobrežiu Stredozemného mora pohyby morských vĺn..



K pochodu sa pridala aj starostka Barcelony Ada Colauová, ktorá už v minulosti kritizovala nízky počet utečencov, ktorých Španielsko prijalo.



Španielsko malo v rámci dohody o prerozdelení do členských krajín Európskej únie z roku 2015 prijať 16 000 utečencov. Doposiaľ však podľa tamojších médií prijalo len okolo 1000 utečencov.