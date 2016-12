Tím jesene podľa Goal.com s Hamšíkom, Ronaldo aj Messi chýba

BRATISLAVA 26. decembra (WebNoviny.sk) - Slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík sa na sklonku tohto kalendárneho roka dočkal ďalšieho ocenenia svojich kvalít.



Špecializovaný portál Goal.com zaradil kapitána SSC Neapol do ideálnej jedenástky doterajšieho priebehu sezóny 2016/2017 z piatich elitných európskych ligových súťaží (anglická Premier League, španielska La Liga, nemecká Bundesliga, talianska Serie A, francúzska Ligue 1) v súvislosti s využitím štatistík Opta.



Dvadsaťdeväťročný špílmacher Hamšík, ktorý v rozostavení 4-3-3 zaujal miesto stredopoliara na ľavej strane ihriska, má v aktuálnej sezóne na konte najviac gólových asistencií v Serie A - sedem. Do tímu neprenikli Cristiano Ronaldo z madridského Realu a ani Lionel Messi z FC Barcelona. V skutočnosti vo výbere nie je ani jeden zástupca španielskej La Ligy.



Brankárom tohto tímu podľa Goal je gólman AS Saint-Étienne Stéphane Ruffier. Obranné kvarteto utvorili Kyle Walker (Tottenham Hotspur), Thiago Silva (Paríž Saint-Germain), Virgil van Dijk (FC Southampton) a César Azpilicueta (FC Chelsea). V strede poľa sú vedno s Hamšíkom Kevin De Bruyne z Manchestru City a záložník Bayernu Mníchov Thiago Alcántara. Postrachom súperových brankárov by bolo trio Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund), Diego Costa (FC Chelsea), Alexis Sánchez (FC Arsenal).







Stéphane Ruffier (Fr. / AS Saint-Étienne) - Kyle Walker (Angl. / Tottenham Hotspur), Thiago Silva (Braz. / Paríž Saint-Germain), Virgil van Dijk (Hol. / FC Southampton), César Azpilicueta (Šp. / FC Chelsea) - Kevin De Bruyne (Belg. / Manchester City), Thiago Alcántara (Šp. / Bayern Mníchov), - Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon / Borussia Dortmund), Diego Costa (Šp. / FC Chelsea), Alexis Sánchez (Čile / FC Arsenal)