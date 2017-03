Tím Sky uznal chyby pri doručení podozrivého balíčka Wigginsovi

Britský cyklistický tím Sky uznal, že urobil chyby pri doprave podozrivého balíčka svojmu jazdcovi Bradleymu Wigginsovi v roku 2011 do Francúzska....

MANCHESTER 7. marca (WebNoviny.sk) - Britský cyklistický tím Sky uznal, že urobil chyby pri doprave podozrivého balíčka svojmu jazdcovi Bradleymu Wigginsovi v roku 2011 do Francúzska na preteky Critérium du Dauphiné. Šéf zoskupenia Dave Brailsford však zároveň upozornil, že "je zásadný rozdiel medzi procedurálnymi zlyhaniami a nekalou činnosťou". Predseda Sky Graham McWilliam na twitteri uviedol, že 100-percentne stoja za Brailsfordom a štábom.



"Je očividné, že udalosti z ostatných mesiacov poukázali na omyly tímu Sky. Niektorí členovia nie úplne vyhoveli vtedajším zásadám a stanoveným postupom," skonštatoval Brailsford v liste, ktorý spolu s dokumentáciou zaslal príslušnému parlmentnému výboru. Podčiarkol svoje presvedčenie, že tím neporušil žiadne antidopingové pravidlá. Upozornil, že formácia Sky medzičasom ešte sprísnila svoje interné predpisy v danej sfére..



"Záväzok proti dopingovým praktikám je základným princípom tímu Sky od jeho vzniku. Našou misiou je súperiť a víťaziť čisto a robíme to celých osem rokov," zdôraznil Brailsford.



Lekárske záznamy sú plné nedostatkov



Tím sa ocitol v paľbe kritiky, keď vyšetrovanie národnej antidopingovej agentúry a parlamentnej komisie odhalilo absenciu záznamov, ktoré by potvrdili, že Wigginsovi doručili legálny produkt. Brailsford počas vypočúvania tvrdil, že to bol Fluimucil, čo je komerčné označenie pre produkt obsahujúci acetylcysteín, čiže legálnu látku proti zdureniu nosnej sliznice. Pretekárovi mala pomôcť proti astme.



Britská antidopingová agentúra (UKAD) prejavila veľké výhrady voči Sky a národnej cyklistickej federácii. Výkonná riaditeľka Nicole Sapsteadová mu vyčíta vážne nedostatky v lekárskych záznamoch, až podozrivo kontrastujúce s precíznosťou, s akou tím pristupuje k vedecky fundovanej príprave svojich zverencov.



Kritika zaznela minulú stredu pri prezentácii výsledkov vyšetrovania podozrení z porušovania pravidiel o dopingu, ktoré sa dostalo aj na pôdu parlamentu. Sapsteadová pred komisiou pre kultúru, médiá a šport vyhlásila, že pri hľadaní pravdy narazila na zahmlievanie zo strany Sky a British Cycling. Lekár Richard Freeman, jedna z kľúčových postáv prípadu, nebol vraj schopný poskytnúť riadnu dokumentáciu svojej práce. Chýbajúce informácie sa zhodou okolností týkajú práve látok, ktoré priviezli Wigginsovi.



Freeman si mohol svojvoľne vyberať lieky



UKAD preveruje podozrenie, že predmetná látka bola v skutočnosti zakázaný kortikosteroid triamcinolón, na ktorý dostal Wiggins terapeutickú výnimku pri troch iných aplikáciách v rokoch 2011 - 2013. Či to tak naozaj bolo, sa už zrejme nedá nijako zistiť. Freeman sa vyhol vypočúvaniu, keď sa vyhovoril na chorobu, podľa Sapsteadovej porušil štandardný postup a navyše mu vraj ukradli laptop.



Viac svetla do prípadu nevniesol ani zamestnanec British Cycling Simon Cope, vtedy tréner žien, ktorý 12. júna 2011 odletel z Veľkej Británie do Ženevy a odtiaľ sa presunul autom do alpského strediska La Toussuire, aby odovzdal balíček. Parlamentnej komisii povedal, že mu ani nenapadlo pýtať sa, čo vlastne prepravuje. A to ani pre prípad, že sa ho na to budú pýtať pri prehliadke na letisku. "Môj nadriadený ma o niečo požiadal, nekládol som mu žiadne otázky. Nechcel som prísť o prácu. Prečo by som spochybňoval dôveryhodnosť našej organizácie?" uviedol Cope.



"Nemôžeme sa ubrániť dojmu, že Richard Freeman si svojvoľne vyberal lieky a nerobil si žiadne záznamy o tom, čo sa s nimi ďalej deje. British Cycling toleruje postupy, aké by sme od národnej federácie neočakávali," zhrnul na záver zasadnutia šéf parlamentnej komisie Damian Collins.



Kauza okolo Wigginsa sa dostala na verejnosť po publikovaní informácií z jeho zdravotnej karty pochádzajúcich z údajov Svetovej antidopingovej agentúry (WADA). Do jej "prísne strážených" databáz sa nabúrala hekerská skupina Fancy Bear s cieľom zdiskreditovať známych svetových športovcov.