Tillerson: Rusko si musí vybrať medzi spojenectvom s Asadom alebo s USA

LUCCA 11. apríla (WebNoviny.sk) - Rusko si v súvislosti s konfliktom v Sýrii musí vybrať, či sa postaví na stranu Spojených štátov a podobne zmýšľajúcich krajín, alebo na stranu sýrskeho prezidenta Bašára Asada, Iránu a militantnej organizácie Hizballáh, vyhlásil dnes americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson.



Šéf diplomacie USA pred návštevou Moskvy uviedol, že nie je jasné, či Rusko nebralo vážne záväzky zbaviť Sýriu chemických zbraní, alebo bolo v tejto veci neschopné. Zdôraznil však, že "pre mŕtvych (tento rozdiel) nemá význam". "Nemôžeme dopustiť, aby k tomu znova došlo," povedal v zmienke o nedávnom chemickom útoku sýrskych síl. .



USA nevidia pre Asada žiadnu rolu



Tillerson dodal, že USA nevidia pre Asada v budúcnosti žiadnu rolu vo vedení Sýrie, ale nebudú vopred hovoriť o tom, ako by k jeho odchodu malo dôjsť. "Všetkým nám je (jasné), že vláda rodiny Asadovcov sa končí," citovala ho agentúra AP.





"Chceme zmierniť utrpenie Sýrčanov. Rusko môže byť súčasťou tejto budúcnosti a hrať dôležitú úlohu. Alebo Rusko môže zachovať svoje spojenectvo s touto skupinou (Asadom, Iránom a Hizballáhom), čo podľa nás záujmom Ruska z dlhodobého hľadiska neposlúži," uviedol americký minister pred novinármi. Tillerson sa v Taliansku zúčastnil na stretnutí ministrov zahraničných vecí skupiny G7.



Tí odmietli výzvy Británie a USA na možné ďalšie sankcie voči Damasku a Moskve, oznámil šéf talianskej diplomacie Angelino Alfano. "Momentálne neexistuje konsenzus ohľadne ďalších sankcií ako účinnom nástroji na dosiahnutie cieľa, ktorý sme si stanovili," povedal Alfano v závere stretnutia.



Rusi sa majú chopiť príležitosti



Taliansky minister súčasne podčiarkol, že Rusko nesmie byť v otázke Sýrie "zahnané do kúta". Moskva by podľa neho mala vyvíjať tlak na Asada, aby zastavil používanie chemických zbraní, a mala by sa pridať v medzinárodnému úsiliu o mier v Sýrii. "Musíme mať dialóg s Ruskom," dodal Alfano.



Francúzsky minister Jean-Marc Ayrault vyhlásil, že nastal čas, aby Rusko prestalo podporovať Asada a preukázalo "úprimnosť", pokiaľ ide o úsilie dosiahnuť mier. "Rusom odkazujeme: chopte sa tejto príležitosti dištancovať sa od hrôzy režimu Bašára Asada a konečne úprimne ukážte, že si želáte mier," povedal Ayrault.