The Kelly Family na budúci rok vystúpia v Prahe a vo Viedni

BRATISLAVA 28. marca (WebNoviny.sk) - Írska multigeneračná rodinná skupina The Kelly Family sa na budúci rok predstaví v Českej republike a Rakúsku. Formácia vystúpi 8. marca v pražskej O2 Arene a o deň neskôr vo viedenskej Stadthalle. Oba koncerty budú súčasťou turné We Got Love, v rámci ktorého predstavia ich rovnomenný album. Ten sa dostal na trh 24. marca.The Kelly Family pôsobí na hudobnej scéne od 70. rokov minulého storočia, ale najväčšie úspechy slávila až v 90. rokoch. V roku 1994 sa presadila albumom Over the Hump, ktorý obsahoval hit An Angel..Na ďalšej štúdiovke Almost Heaven (1996) sa okrem iných nachádzajú aj úspešné single I Cant Help Myself a Nanana. Skupina ukončila činnosť po vydaní albumu Hope (2005), no na hudobnú scénu sa vrátila spomínaným albumom We Got Love (2017). Jednotliví členovia formácie koncertujú aj ako sóloví umelci.