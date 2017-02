Texas ako prvý štát podporil Trumpov zákaz vstupu migrantov

WASHINGTON 16. februára (WebNoviny.sk) - Prezident USA Donald Trump konal v rámci svojich právomocí, keď vydal dočasný zákaz vstupu občanov zo siedmich prevažne moslimských krajín. Generálny prokurátor amerického štátu Texas Ken Paxton to uviedol v stredu federálnemu odvolaciemu súdu v Kalifornii.



Niektoré štáty sa postavili na stranu Washingtonu .



Republikán Paxton pripojil uvedené krátke vyjadrenie k žiadosti o povolenie vystupovať v súdnom procese v prospech Trumpovho zákazu, vydaného 27. januára. Paxton odovzdal žiadosť Deviatemu obvodnému odvolacieho súdu v San Franciscu.



Texas je prvý americký štát, ktorý podporil Trumpa v tomto pozorne sledovanom súdnom spore. Naopak, skupina 15 štátov a Federálny dištrikt Kolumbia sa postavili na stranu štátu Washington, ktorý podal žalobu proti Trumpovmu zákazu, a uviedli, že prezidentovo nariadenie poškodzuje ich vzdelávacie inštitúcie aj ekonomiky.



Paxton v žiadosti napísal, že to, či bol súd nižšieho stupňa oprávnený zastaviť platnosť Trumpovho zákazu, by mal posúdiť celý odvolací súd.



Odvolací súd bude hlasovať



Sudca okresného súdu v Seattli, James Robart, 3. februára pozastavil platnosť Trumpovho zákazu na celom území USA. Vyhovel tak štátu Washington, ktorý argumentoval, že Trumpovo nariadenie porušovalo ústavné právo na ochranu pred náboženskou diskrimináciou.



Tento verdikt minulý týždeň potvrdila trojčlenná porota Deviateho obvodného odvolacieho súdu v San Franciscu. Odvolací súd bude čoskoro hlasovať o tom, či sa bude prípadom znovu zaoberať 11-členná porota.



Trump uviedol, že zákaz bol potrebný na ochranu Spojených štátov pred útokmi islamských militantov. Týkal sa občanov siedmich krajín - Iránu, Iraku, Líbye, Somálska, Sudánu, Sýrie a Jemenu. Mali zákaz vstupu do USA na 90 dní od jeho vydania. Pre utečencov platilo nariadenie 120 dní, ale pre sýrskych utečencov na neurčitý čas.



Podľa Paxtona malo prezidentovo nariadenie jasný cieľ - národnú bezpečnosť, uviedla v správe tlačová agentúra Reuters.