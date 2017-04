Testy potvrdili použitie sarinu pri útoku na civilistov v meste Chán Šajchún

ANKARA 11. apríla (WebNoviny.sk) - Výsledky testov potvrdili, že pri minulotýždňovom útoku v meste Chán Šajchún na severozápade Sýrie bol použitý sarin, čo je vysokotoxická chemická látka s nervovo paralytickými účinkami. Oznámil to v utorok turecký minister zdravotníctva Recep Akdag.





Prítomnosť sarinu podľa neho potvrdila analýza vzoriek krvi a moču obetí útoku, informovali turecké štátne médiá..



Turecko ešte minulý týždeň vykonalo pitvu troch obetí, ktoré priviezli z Chán Šajchúnu. Na pitvách sa podieľali aj predstavitelia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW).



K údajnému chemickému útoku na vzbúrencami ovládané západosýrske mesto Chán Šajchún v provincii Idlib došlo 4. apríla a zahynulo pri ňom najmenej 87 civilistov. USA a ďalšie západné štáty tvrdia, že chemické zbrane použila sýrska armáda, čo však Damask popiera.



Podľa ruského ministerstva obrany sa jedovaté látky uvoľnili do ovzdušia, keď sýrske lietadlá pri nálete zasiahli povstalecký sklad chemických zbraní a munície na východnom okraji Chán Šajchúnu.



