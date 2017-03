Tesco zaplatí 214 milióna libier pre nesprávne údaje o zisku



Spoločnosť Tesco, ktorá je najväčším britským maloobchodným reťazcom, súhlasila s tým, že zaplatí pokutu a odškodnenie akcionárom v celkovej sume 214 mil. britských libier (GBP) za to, že v roku 2014 nadhodnotila svoj zisk.



Britský úrad pre dohľad nad finančnými trhmi (FCA) dospel k záveru, že Tesco sa dopustilo "klamania na trhu", keď 29. augusta 2014 zverejnilo nadhodnotené údaje o zisku. To neprimerane zvýšilo ceny akcií a dlhopisov Tesca, pričom firma údaje korigovala až 22. septembra 2014..



Tesco súhlasilo s tým, že zaplatí zhruba 85 mil. GBP investorom, ktorí v čase od zverejnenia nesprávnych údajov po ich korekciu kúpili cenné papiere spoločnosti. Britský úrad pre vyšetrovanie podvodov a korupcie (SFO) zároveň informoval, že Tesco súhlasilo so zaplatením pokuty 129 mil. GBP.