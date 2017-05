Tesco v centre Nitry zatvoria, budovu idú rekonštruovať

NITRA 3. mája (WebNoviny.sk) – Obchodný dom Tesco v centre Nitry končí. Spoločnosť Tesco Stores SR, a.s. podpísala kontrakt s Mirage Shopping Center o predaji budovy. Nový majiteľ plánuje objekt zrekonštruovať a otvoriť tu nové obchodné centrum.



„Obchod bude pre zákazníkov otvorený do konca júla. Náš zámer je prevádzkovať obchod vo vynovenom nákupnom centre po tom, čo ho nový vlastník zmodernizuje,“ uviedol hovorca reťazca Martin Krajčovič..



V Tescu pracuje približne 120 zamestnancov. „Všetkým dotknutým kolegom ponúkneme pozície v okolitých prevádzkach, vrátane tých, ktorí by nemohli pracovať počas dočasného uzavretia obchodu pre rekonštrukciu obchodného domu,“ dodal Krajčovič.



Tesco znižuje svoje operatívne náklady



Spoločnosť Tesco Stores SR, a.s. pred časom avizovala zámer predať viaceré svoje staré budovy, ktoré sa nachádzajú vo veľmi atraktívnych lokalitách miest.



„Toto rozhodnutie sme prijali ako súčasť nášho plánu posilniť v dlhodobom horizonte podnikanie Tesca na Slovensku. Získame tak zdroje, ktoré môžeme investovať naspäť do podnikania a zároveň znížime naše operatívne náklady,“ uviedol Krajčovič.



Trabelssie kúpil aj staré Tesco v Žiline



Mirage Shopping Center sa zatiaľ k svojmu zámeru s nitrianskym Tesco nevyjadruje, predstaviť ho chce až neskôr.



Za spoločnosťou stojí podnikateľ George Trabelssie zo Žiliny. Začiatkom roka 2016 Trabelssie kúpil aj staré Tesco na Námestí Andreja Hlinku v Žiline.



V budove dnešného nitrianskeho Tesca bol predtým Prior, ktorý začali stavať 25. septembra 1969. Výstavba trvala 4,5 roka. V roku 1989 ho nahradil K-Mart, neskôr prišlo Tesco, ktoré je tu dodnes.