Terorista z Berlína písal odkaz iba 21 minút pred útokom

BERLÍN 29. decembra (WebNoviny.sk) - Predpokladaný útočník z berlínskeho vianočného trhu, ktorý tam 19. decembra kamiónom pripravil o život 12 ľudí a ďalšie desiatky sčasti ťažko zranil, iba krátko pred samotným útokom, o 19.41 h napísal prostredníctvom internetovej služby Telegram spoločníkovi, že už sedí v kamióne a "všetko je v poriadku".



Súčasne požiadal túto osobu, ktorú oslovoval "brat môj", aby sa za neho modlila. Následne jej zaslal záber zachytávajúci volant vozidla a časť prístrojovej dosky kamióna. Informovalo o tom dnes internetové vydanie denníka Der Spiegel bez uvedenia zdrojov.



Kamión, ktorého sa Tunisan Anis Amri zmocnil predtým, ako premohol poľského vodiča Lukasza Urbana a spôsobil mu smrteľné zranenia, vrazil do davu na vianočných trhoch o 21 minút neskôr a zanechal tam spúšť.



Adresát spomínaného posolstva zatiaľ nie je známy a jeho identita je predmetom vyšetrovania. Či ním eventuálne bol 40-ročný ďalší Tunisan, ktorého dnes predbežne zadržala nemecká polícia a o ktorého prípadnom uväznení sa rozhodne najskôr vo štvrtok, ukážu až nasledujúce hodiny, prípadne dni.



Atentátnikovi sa z miesta činu podarilo ujsť, aby sa zrejme cez Holandsko a Francúzsko po trase Nijmegen-Lyon-Chambéry-Turín dostal do Talianska. Po krátkom pobyte v Miláne ho pri prestrelke po pokuse o rutinnú kontrolu jeho dokumentov zlikvidovala policajná hliadka v Sesto San Giovanni neďaleko Milána v noci na 23. decembra. Zatiaľ však nevedno, prečo Amri smeroval práve do Talianska a prečo si na to zvolil spomínanú trasu.