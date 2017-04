Teror v Štoholme: Nákladné auto vrazilo do luxusného obchodného domu, na mieste sú mŕtvi

ŠTOKHOLM 7. apríla (WebNoviny.sk) - Nákladné vozidlo sa v piatok popoludní v centre Štokholmu vrútilo do výkladnej skrine luxusného obchodného domu v blízkosti rušenej pešej zóny, kde po náraze začalo horieť. Švédska polícia sa vyjadrila, že má podozrenie na teroristický útok. Švédsky rozhlas informoval o troch mŕtvych.Švédsky premiér Stefan Löfven povedal, že všetko nasvedčuje tomu, že išlo o teroristický útok. Zároveň potvrdil medializované správy o dvoch obetiach útoku. Švédske médiá uvádzajú, že nákladné auto narazilo do davu ľudí v centre mesta a potom do obchodného domu a že sú tam aj zranení. .

K incidentu došlo na Drottninggatane (Kráľovninej ulici), jednej z hlavných peších zón mesta krátko pred 15.00 h, informovala spravodajská stanica BBC. Svedkovia povedali médiám, že videli nákladné vozidlo naraziť do výkladu obchodného domu a ľudí zrazených na zemi.Podľa švédskej televízie sa tam aj strieľalo. "Je tu totálny chaos, neviem, koľkí sú zranení, mnohí ľudia sú v šoku," citovala BBC predavača daného obchodného domu Leifa Arnmara. Hovoril pre švédsku televíziu SVT.Švédska polícia vyzvala ľudí, aby sa v centre Štokholmu vyhli oblasti okolo námestia Sergels Torg a švédska tlačová agentúra TT uviedla, že v oblasti zastavili premávku metra. Televízia SVT uvádza najmenej päť mŕtvych, ale polícia to zatiaľ nepotvrdila.