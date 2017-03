Teória veľkého tresku bude pokračovať ďalšími dvoma sezónami

BRATISLAVA 21. marca (WebNoviny.sk) - Americký sitkom Teória veľkého tresku (2007) bude pokračovať jedenástou a dvanástou sezónou.



Ako informoval magazín The Hollywood Reporter, televízia CBS a spoločnosť Warner Bros. Television obnovili projekt do dvoch nasledovných vysielacích sezón. Nie je však známe, či spomínaná dvanásta séria bude pre obľúbený projekt aj posledná..



Podľa viacerých nemenovaných zdrojov spomínaného magazínu piati pôvodní herci Jim Parsons (Sheldon), Johnny Galecki (Leonard), Kaley Cuoco (Penny), Simon Helberg (Howard) a Kunal Nayyar (Raj) podpísali nové zmluvy a budú za každú epizódu zarábať 900-tisíc dolárov (v prepočte približne 837-tisíc eur).



Pätica bude zarábať menej ako za posledné tri roky, pretože sa dohodla na dobrovoľnom znížení platu v prospech kolegýň Mayim Bialik (Amy) a Melissy Rauch (Bernadette), ktoré zarábajú len 175-tisíc dolárov (162-tisíc eur) za jednu časť. Prví traja menovaní pritom inkasovali za epizódu milión dolárov (930-tisíc eur) a dostávali tiež podiely zo zisku.



Podľa jedného zo spomínaných zdrojov Bialik ani Rauch ešte nepodpísali nové zmluvy, ale do projektu sa pravdepodobne vrátia. Údajne by na základe novej dohody mohli zarábať až 400-tisíc dolárov za epizódu (372-tisíc eur).







Sitkom sa zameriava na vedcov, ktorým sa do života priplietla krásna mladá žena. Za jeho vznikom stoja Chuck Lorre, Steve Molaro a Bill Prady. Seriálu sa okrem úspechu u divákov podarilo dosiahnuť aj uznanie kritiky. Na konto si dva razy pripísal cenu asociácie televíznej kritiky pre najlepší komediálny seriál (2009, 2013). Spomedzi hercov a herečiek najviac žiari spomínaný Jim Parsons, ktorý získal štyri ceny Primetime Emmy (2010, 2011, 2013, 2014) i Zlatý glóbus (2011). Projekt sa dočká aj vlastného spinoffu s názvom Young Sheldon, ktorý by sa mal dostať na televízne obrazovky vo vysielacej sezóne 2017/2018.



