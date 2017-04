Tenisovému rebríčku vládne Kerberová, Cibulková stále na rekordnom 4. mieste

ST. PETERSBURG 17. apríla (WebNoviny.sk) - Nemecká tenistka Angelique Kerberová piaty týždeň v rade figuruje na čele svetového rebríčka WTA vo dvojhre. Predtým bola líderkou dvadsať týždňov od 12. septembra 2016 do 29. januára 2017. Medzičasom sedem týždňov viedla Američanka Serena Williamsová, teraz bez zmeny druhá pred Češkou Karolínou Plíškovou. V Top 15 sa neudiala žiadna zmena.



V predstihu je známe, že Serena sa budúci pondelok 24. apríla vráti pred Kerberovú na najvyšší post napriek tomu, že nebola v akcii od 28. januára. Nemke totiž o týždeň ubudnú body za vlaňajší celkový triumf v Stuttgarte, ktorý sa v sezóne 2016 konal o týždeň skôr. Američanku čaká ôsme funkčné obdobie na vrchole, resp. 317. týždeň panovania dovedna. V historickom prehľade je tretia za Nemkou Steffi Grafovou (377) a krajankou s českým pôvodom Martinou Navrátilovou (332)..





Za minulý týždeň sa talianska veteránka Francesca Schiavoneová zásluhou triumfu v kolumbijskej Bogote katapultovala zo 168. na 104. post. Tridsaťšesťročnej šampiónke z parížskeho antukového grandslamového Roland Garros 2010 to možno bude stačiť na prienik nad čiaru RG 2017, uzávierka je tento týždeň, dôležité budú absencie a využitia tzv. chránených renkingov. O 19 rokov od Schiavoneovej mladšia Češka Markéta Vondroušová sa prostredníctvom senzačného dobytia titulu vo švajčiarskom Bieli vyšvihla z 233. na 117. priečku.



Najlepšia Slovenka Dominika Cibulková figuruje od 20. marca na svojom rekordnom štvrtom mieste, k 17. aprílu sa to nezmenilo. Dvadsaťsedemročná Bratislavčanka sa na vrchole národného prehľadu odpútala o jedno miesto od Daniely Hantuchovej (v Top 5 premiérovo bola 27. januára 2003) a vyrovnala absolútne slovenské singlové maximum Miloslava Mečířa z 22. februára 1988. Vo štvorhre bola Janette Husárová trojkou k 21. aprílu 2003.





Slovenskou dvojkou je 85. Kristína Kučová a trojkou 99. Jana Čepelová. V druhej stovke poradia sa nachádzajú 126. Rebecca Šramková a 164. Viktória Kužmová (posun osobného rekordu o päť priečok). V tretej stovke sú 226. Daniela Hantuchová a 244. Karolína Schmiedlová, ktoré v tomto období bojujú o prienik do kvalifikácie májového parížskeho antukového grandslamového Roland Garros.



V hodnotení štvorhry pätnásty týždeň figuruje na najvyššej priečke Američanka Bethanie Matteková-Sandsová. Nasleduje jej deblová partnerka Lucie Šafářová z ČR a Francúzka Kristina Mladenovicová. Líderkou SR v debli je 185. Michaela Hončová, dvojkou 223. Tereza Mihalíková a trojkou 226. Chantal Škamlová.







1. (1.) Angelique Kerberová (Nem.) 7335 bodov, 2. (2.) Serena Williamsová (USA) 7010, 3. (3.) Karolína Plíšková (ČR) 6020, 4. (4.) 5065, 5. (5.) Simona Halepová (Rum.) 5022, 6. (6.) Garbine Muguruzová-Blancová (Šp.) 4790, 7. (7.) Johanna Kontová (V. Brit.) 4330, 8. (8.) Agnieszka Radwanská (Poľ.) 4290, 9. (9.) Svetlana Kuznecovová (Rus.) 4025, 10. (10.) Madison Keysová (USA) 3857, 11. (11.) Caroline Wozniacka (Dán.) 3850, 12. (12.) Venus Williamsová (USA) 3811, 13. (13.) Elina Svitolinová (Ukr.) 3740, 14. (14.) Petra Kvitová (ČR) 3030, 15. (15.) Jelena Vesninová (Rus.) 2925,...







1. (1.) Bethanie Matteková-Sandsová (USA) 8630 bodov, 2. (2.) Lucie Šafářová (ČR) 8265, 3. (3.) Kristina Mladenovicová (Fr.) 8000, 4. (4.) Caroline Garciová (Fr.) 7950, 5. (5.) Jekaterina Makarovová (Rus.) a (5.) Jelena Vesninová (Rus.) - obe 7910, 7. (7.) Sania Mirzová (India) 6705, 8. (8.) Martina Hingisová (Švaj.) 6220, 9. (9.) Andrea Hlaváčková (ČR) 5020, 10. (10.) Barbora Strýcová (ČR) 4855,...