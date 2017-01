Televízia Joj začína vysielať nový seriál Prázdniny

BRATISLAVA 18. januára (WebNoviny.sk) - Televízia Joj odvysiela v stredu večer nový rodinný seriál Prázdniny. V hlavných úlohách sa v ňom predstavia Ľuboš Kostelný, Marko Igonda a Tomáš Matonoha, ktorí stvárnili troch bratrancov Jana, Zdena a Laca.



Ich seriálové manželky Mariku, Klaudiu a Dášu si zahrali Zuzana Norisová, Kristína Greppelová a Lucia Siposová a skupinku šiestich detí Adelka Heftyová, Miška Rovňáková, Andy Kummer, Karolína Kubánková, Markus Filipko a Samuel Kennedy.



Dvojtýždňová výprava do lona prírody



Jano, Zdeno a Laco nie sú len rodina, ale aj najlepší kamaráti, ktorí majú množstvo veselých spomienok na detstvo - najmä na dedovu chalupu na Myjave. Pod vplyvom alkoholu na Zdenovej svadbe sa preto rozhodnú, že rovnaké prázdniny plné zážitkov doprajú aj svojim deťom a vyrazia s nimi na dvojtýždňovú výpravu do lona prírody, kde majú v pláne dosýta si vychutnať ticho, slobodu a pokoj od manželiek.



Marika, Klaudia a Dáša sú však od prvej chvíle skeptické - myslia si, že ich muži sami s deťmi dva týždne nevydržia. Chlapov však motivuje najmä Lacova stávka s Dášou - ak to zvládnu, dovolí mu totiž vypratať garáž, postaviť v nej skúšobňu a oživiť zašlú slávu svojej skupiny Ofsajd.



Zdeno zas výpravu do minulosti berie ako príležitosť zblížiť sa so svojou čerstvo vyženenou dcérou Lily a Jano verí, že jeho deťom život v chalupe uprostred divočiny zocelí charakter. Ich idylické predstavy však okamžite narazia na odpor - na chalupe nie je signál ani internet, decká sa nudia a hádajú.



Muži tak musia siahnuť až na dno svojich síl, aby na chalupe vydržali dva týždne a nezbláznili sa. Scenár seriálu napísali Kristína Cibulková a Stano Guštafík a jeho réžiu sa postaral Ivan Predmerský.







Najväčšou výzvou pre Matonohu bola práca s deťmi



Tomáša Matonohu scenár už od začiatku oslovil. "Mňa veľmi zaujala tá látka. U nás v Čechách máme slávny film S tebou mě baví svět, ktorý som videl už ako malé dieťa a mám ho rád aj teraz ako rodič, takže tá téma mi bola veľmi blízka," povedal pre agentúru SITA.



Najväčšou výzvou bola podľa neho práca s deťmi. Štáb i dospelí herci sa im totiž museli na pľaci každú chvíľu prispôsobovať.



"Deti nemôžete za žiadnych okolností prispôsobovať nejakému rytmu, naopak, to vy sa musíte maximálne prispôsobiť im, aby cítili, že to natáčanie je pre nich zábava a že to je hra a nie nejaká drina. Ja už som niekoľkokrát točil s deťmi a tak už viem, že keď sú menšie, tak nie sú nejako schopné psychicky spracovať, že niečo musia urobiť desaťkrát, keď to už urobili dvakrát... Navyše každý z nich je iný, takže ich bolo občas náročné vyladiť, ale keď sa to podarilo, tak boli geniálni," uviedol Matonoha.



"Bola to výborná skúsenosť. Pred deťmi musíte byť neustále v pokoji a nemôžete sa pred nimi rozčúliť. Oni tú energiu od vás potom totiž preberú a môžu potom zbytočne znervóznieť," dodal.



Igonda ocenil, že seriál je založený na situačnom humore



Marka Igondu naučilo zas nakrúcanie s deťmi väčšej pokore. "S deťmi je to vždy náročné, deti a zvieratá to je ťažká kategória, ale musím povedať, že Ivan Predmerský sa s tým vysporiadal perfektne. My sme mohli prispieť akurát sústredenosťou a profesionalitou. Dodalo mi to ešte väčšiu pokoru k môjmu remeslu a som rád, že sme mohli byť vzorom a príkladom pre mladých začínajúcich hercov," uviedol 42-ročný Žilinčan, ktorý zároveň ocenil, že seriál je založený na situačnom humore.



"Nie je to nič vykonštruované, nemuseli tam byť žiadne retardované postavy, všetko to má hlavu aj pätu, skutočne to je dobre vymyslené a to sa mi strašne páči. Aj téma je iná ako doteraz, ja som si to nesmierne užíval, atmosféra pri nakrúcaní bola úplne perfektná, priestor ako taký aj tá skupina ľudí, ktorá na seriáli pracovala, tím na seba počul, bola medzi nimi akcia-reakcia, hneď ste cítili chémiu - to sú všetko atribúty, ktoré z tej mozaiky vytvoria niečo, čo má hodnotu. A ja už som starší herec, takže pre mňa sú to veci, ktoré už vyslovene vedome vyhľadávam," ozrejmil.



Premiérovú časť seriálu uvedie televízia Joj v stredu o 20:35. Ďalej ho plánuje vysielať raz týždenne v rovnakom čase. Jedna časť pritom potrvá 45 minút.