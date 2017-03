Tehotná Ciara mala autonehodu, vrazilo do nej auto idúce v autobusovom pruhu

BRATISLAVA 11. marca (WebNoviny.sk) - Americká rnb speváčka Ciara, ktorá je v treťom trimestri tehotenstva, mala v piatok v Los Angeles autonehodu.



Tridsaťjedenročná rodáčka z texaského Austinu chcela odbočiť doľava, keď do nej sprava narazilo iné auto, ktoré išlo v pruhu vyhradenom pre autobusy. Na miesto nehody prišli policajti aj záchranári, speváčka však vyviazla bez zranení. Jej hovorkyňa neskôr pre magazín People potvrdila, že Ciara je v poriadku..



Speváčka čaká dieťa s hráčom amerického futbalu Russellom Wilsonom, za ktorého sa vydala vlani v júli. Ciara už vychováva takmer trojročného syna Futurea Zahira Wilburna, ktorého má s rapperom Futureom. Dvojica sa v októbri 2013 zasnúbila, no v auguste nasledujúceho roka zásnuby zrušila.



, celým menom Ciara Princess Wilson, sa na hudobnej scéne pohybuje od roku 2002. Debutovala o dva roky neskôr albumom Goodies, po ktorom nasledovali nahrávky Ciara: The Evolution (2006), Fantasy Ride (2009), Basic Instinct (2010), Ciara (2013) a Jackie (2015). Okrem hudby sa príležitostne venuje aj herectvu a modelingu.



Informácie pochádzajú z webstránky people.com a archívu agentúry SITA.