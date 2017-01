Technologická predpoveď IBM 5 in 5 pre nasledujúcich 5 rokov



Armonk, Bratislava – 5. januára 2017: Výskumný tím spoločnosti IBM zverejnil svoju tradičnú predpoveď 5 in 5 - päť inovácií, ktoré zmenia technologický svet v nasledujúcich piatich rokoch. Vývoj povedie podľa spoločnosti IBM v najbližších piatich rokoch k bežnému zviditeľneniiu sveta, ktorý ľudským očiam zostával donedávna skrytý - sústredí sa na ďalšie objavovanie a využitie poznatkov z nano sveta v makroskopickej prostredí.



1. Umelá inteligencia nám pomôže otvoriť okno nášho duševného zdravia



Celosvetové náklady na liečbu duševných porúch sú vyššie, než náklady na liečbu cukrovky, dýchacích ťažkostí a rakoviny dohromady. Vedci sa preto zaoberajú tým, ako odhaliť nebezpečenstvo duševnej choroby skôr, než sa naplno rozvinie a spôsobí neprekonateľné ťažkosti. Odpoveďou by mohli byť slová - či už vyrieknuté alebo napísané. Kognitívne senzory v domácich prístrojoch a chytrých telefónoch by mohli za päť rokov "počúvať" a vyhodnotiť naše slová a stať sa prvou obrannou líniou nášho duševného zdravia. Využiť by mohli rovnaký princíp, ako využívajú dnešné technológie pri analýze nášho online správania v digitálnom marketingu. V spolupráci s univerzitnými vedcami robia analytici spoločnosti IBM testy, podľa ktorých len 300 slov pomôže u užívateľov odhaliť pravdepodobnosť budúcej psychózy. Podobne bude možné indikovať Parkinsonovu či Alzheimerovu chorobu, Huntingtonovu chorobu, posttraumatickú stresovú poruchu alebo dokonca autizmus či poruchy správania ako je hyperaktivita a pod.



2. Hyperspektrálne zobrazovanie a umelá inteligencia nám poskytnú zrak superhrdinu



Nové zobrazovacie zariadenia nám v budúcnosti umožnia vidieť ďalej než obsiahne okom viditeľné farebné spektrum. To ľuďom pomôže odhaliť možné riziká, ktoré by inak zostali skryté. 99,9 percent elektromagnetického prostredia, v ktorom žijeme, nie je možné vidieť voľným okom. Zariadenia, ktoré niektorú časť spektra vedia zobraziť, napríklad röntgen alebo ultrazvuk, sú výrazne špecializované a drahé. V nasledujúcich rokoch sa ale špeciálne senzory stanú ďaleko dostupnejšími a tiež prenosnejšími. Kombináciou rôznych spektier navyše získame bohatší obraz. V kombinácii s kognitívnymi technológiami ho potom budeme môcť využívať napríklad pri autonómnych vozidlách.



3. Makroskopy a internet vecí nám pomôžu porozumieť komplexnosť sveta



V 70. rokoch opísal francúzsky vedec a spisovateľ Joel de Rosnay mikroskop ako zariadenie, ktoré "veci nezväčšuje, ale umožňuje sledovať to, čo je v danej chvíli príliš veľké, príliš pomalé a príliš zložité pre naše oči. Filtruje detaily a zväčšuje to, čo veci prepája."



Internet vecí digitalizuje radu objektov, ktoré denne využívame. Tie už dnes generujú obrovské množstvo dát a každý rok sa tento trend zvyšuje o 30 percent.



V budúcnosti nám makroskopy pomôžu lepšie analyzovať získané dáta, porozumieť situácii okolo nás a čeliť problémom, ako je nedostatok potravín, pitnej vody či energie.



4. Nanotechnológie v zdravotníctve odhalia, že sme chorí skôr, ako to sami budeme cítiť



Včasná diagnóza môže byť kľúčová pre uzdravenie. Nanotechnológie nám pomôžu analyzovať malé biologické častice v telesných tekutinách skôr, než pocítime akékoľvek príznaky. Vedci v laboratóriách IBM už dnes pracujú na nanotechnológiách, ktoré detekujú častice na úrovni DNA, vírusov či častí buniek.



5. Internet vecí nám pomôže rozpoznať a riešiť znečisťovanie životného prostredia rýchlosťou svetla



Metán je primárne súčasťou zemného plynu, často považovaného za zdroj čistejšej energie. V porovnaní s uhlím produkuje pri spaľovaní len polovicu oxidu uhličitého. Avšak ak metán ešte pred použitím unikne do ovzdušia, absorbuje teplo zo slnka a ohrieva atmosféru. Je považovaný za druhého najväčšieho pôvodcu globálneho otepľovania hneď po CO2. Napríklad v USA je únik z ropných vrtov najväčším zdrojom metánu v atmosfére.



Počas nasledujúcich piatich rokov umožnia dostupné senzory metánu v okolí vrtov, zásobníkov a plynovodov priemyselným hráčom okamžite odhaliť únik metánu, a s pomocou umelej inteligencie by mohli analyzovať poskytnuté dáta. Časom by potom tieto technológie mohli viesť ku kontrole všetkých nebezpečných materiálov v prírode.



