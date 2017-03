Taylor Swift si môže vydýchnuť, zatkli fanúšika, ktorý ju prenasledoval

BRATISLAVA 11. marca (WebNoviny.sk) - Newyorská polícia zatkla istého Mohammeda Jaffara, ktorý sa ostatné tri mesiace snažil stretnúť s americkou speváčkou Taylor Swift, pričom opakovane chodil k domu na Manhattane, kde 27-ročná interpretka vlastní luxusný byt.



Dvadsaťdeväťročný muž po prvý raz prišiel k domu na Franklin Street v decembri, pričom žiadal o stretnutie so Swift, čo mu však neumožnili. Počas nasledujúcich dvoch mesiacov sa tam ukázal ešte štyrikrát, pričom 6. februára sa mu podarilo dostať do budovy a bezpečnostná kamera ho zachytila na chodbe priamo pred speváčkiným bytom a tiež na streche, kde strávil štyri hodiny..



V iný deň zas hodinu zvonil na speváčkin zvonček. Nasledujúci deň to robil 45 minút. Naposledy sa pri budove pohyboval 15. februára. V období od 27. januára do 16. februára navyše 59-krát volal do jej spoločnosti TAS Rights Management, pričom žiadal, aby ho so speváčkou spojili. Muža zatkli v pondelok 6. marca a následne obvinili z prenasledovania a vlámania. Súd stanovil kauciu na 20-tisíc dolárov (v prepočte takmer 19-tisíc eur), pričom Jaffarovi zakázal akýkoľvek kontakt so Swift.



vydala debutový, eponymný album v roku 2006. Nadviazala naň štúdiovkami Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012) a 1989 (2014). So všetkými nahrávkami, s výnimkou prvej, sa jej podarilo dobyť americký albumový rebríček Billboard 200. Na konte má napríklad desať cien Grammy, 23 Billboard Music Awards či 19 American Music Awards vrátane Dick Clark Award for Excellence. V roku 2009 sa objavila v seriáli Kriminálka Las Vegas (2000 - 2015). Zahrala si aj vo filmoch Valentín (2010) a Darca (2014).



Informácie pochádzajú z webstránky pagesix.com a archívu agentúry SITA.