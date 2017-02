Tatran sa s Ligou majstrov rozlúčil výhrou, zdolal La Rioju

PREŠOV 11. februára (WebNoviny.sk) - Hádzanári Tatrana Prešov sa rozlúčili s účinkovaním v skupinovej fáze Ligy majstrov mužov 2016/2017 víťazstvom.



Zverenci trénera Rastislava Trtíka si v sobotňajšom stretnutí 10. kola C-skupiny poradili vo svojej Tatran handball aréne so španielskym tímom Naturhouse La Rioja 30:27 (18:16). Prešovčania zdolali tohto súpera, ktorý už mal istotu postupu do play-off, vo štvrtom vzájomnom dueli premiérovo..



Zaujímavosťou je, že Šarišania vyhrali polčas rovnakým výsledkom ako na pôde Naturhousu, tentoraz však zvládli druhé dejstvo lepšie a La Rioje sa revanšovali za októbrovú prehru z Logroňa 27:33.



Hráči Tatrana poskočili po štvrtom triumfe v tabuľke na 3. priečku so ziskom 9 bodov, či si ju udržia, rozhodnú výsledky nedeľňajších stretnutí HC Metalurg Skopje (Maced.) - Čechovskí Medvedi (Rus.) a Montpellier HB (Fr.) - Elverum Handball (Nór.).



(prví dvaja do play-off o účasť v osemfinále) - 10. kolo - sobota:



V úvode sa tímy striedali vo vedení, Tatran prvýkrát naklonil skóre na svoju stranu v 5. min (3:2) a o chvíľu neskôr opäť Rábek svojím tretím presným zásahom dal na 4:3. Hostia však štvorgólovou šnúrou otočili na 8:5 v 13. min, keď nekompromisne trestali technické chyby domácich. Prešovský tréner Trtík si vzápätí zobral oddychový čas. Jeho zverencom sa podarilo vyrovnať v 18. min počas presilovej hry, keď strelou cez celé ihrisko skóroval brankár Čupryna (9:9).



Potom však spravili hráči v zelených dresoch ďalšie chyby a v 23. min bolo 10:12. Vývoj ako na hojdačke pokračoval ďalej. O tri minúty neskôr Vučko zvýšil na 14:12 pre Tatran. La Rioja sa dotiahla, ale v záverečných sekundách dvakrát inkasovala, a tak na prestávku išli v lepšej pozícii domáci.



Tí po zmene strán zvýšili na 19:16. Naturhouse v 40. min skorigoval na 20:22, ale ďalšia päťminútovka patrila Prešovu, ktorý odskočil na 26:21. Štvrťhodinu pred koncom sa to ukázalo ako rozhodujúci náskok. La Rioja na začiatku 51. min znížila na 24:27, ale Jankovič a dvakrát Krok sa postarali o najvyšší náskok Tatrana - 30:24 v 54. min. Španielsky tím síce následne stiahol rozdiel na 27:30, ale následnou technickou chybou sa pripravil o možnosť ešte viac zdramatizovať záver.



1. Montpellier 9 7 0 2 271:228 14 - istý postup



2. Naturhouse La Rioja 10 5 1 4 294:286 11 - istý postup



4. Elverum 9 3 2 4 233:243 8



5. Metalurg Skopje 9 4 0 5 209:227 8



6. Čechovskí Medvedi 9 2 2 5 249:260 6