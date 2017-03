Tatar sa v počte gólov v NHL vyrovnal Cígerovi

BRATISLAVA 19. marca (WebNoviny.sk) - Sobotňajšie góly Tomáša Tatara do siete Colorada mali v kariére tohto hokejistu poradové čísla deväťdesiattri a deväťdesiatštyri, čím sa medzi slovenskými strelcami v NHL vyrovnal Zdenovi Cígerovi.





Súčasný tréner reprezentácie SR nastúpil v najlepšej lige sveta za New Jersey, Edmonton, New York Rangers a Tampu Bay na dovedna 352 zápasov a okrem 94 gólov mal aj 134 asistencií. Tatar sa na rovnakú métu dostal o čosi skôr, dosiaľ odohral 333 stretnutí - bez výnimky za Detroit - a na konte má aj 92 asistencií..



NHL eviduje zatiaľ osemnásť slovenských stogólových strelcov od Stana Mikitu (541) až po Mareka Svatoša (100).



