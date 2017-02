Tatar pomohol Detroitu k víťazstvu, skóroval aj Pánik

Hokejisti Detroitu Red Wings zdolali v sobotňajšom dueli zámorskej NHL Washington Capitals 3:2 po samostatných nájazdoch. Ukončili štrnásťzápasovú....

DETROIT 19. februára (WebNoviny.sk) - Hokejisti Detroitu Red Wings zdolali v sobotňajšom dueli zámorskej NHL Washington Capitals 3:2 po samostatných nájazdoch. Ukončili štrnásťzápasovú víťaznú šnúru brankára Capitals Bradena Holtbyho a vlastnú sériu piatich prehier po sebe. Momentálne sa však nachádzajú na poslednom mieste Východnej konferencie.



V play-off nechýbali od roku 1990, tento rok to s ich nádejami nevyzerá ružovo. "Bude to ťažké, no musíme veriť," povedal Tomáš Tatar. Slovenský útočník rýchlou strelou v stretnutí prekonal Holtbyho a pripísal si na konto svoj trinásty gól v sezóne. Washington je na tom úplne opačne. Drží sa na čele Východu a jeho bilancia v tomto kalendárnom roku je 19 výhier, 2 prehry v riadnom hracom čase a 2 prehry po predĺžení alebo nájazdoch. Ťahal šesťzápasovú šnúru víťazstiev, ktorá sa skončila až v Detroite, v prvom zápase po nariadenom týždňovom voľne. .



Detroitu idú najmä nájazdy



O osem zápasov dlhšia séria jeho gólmana Bradena Holtbyho sa stala druhou najdlhšou v histórii. V sezóne 1975/76 vychytal Gilles Gilbert z Bostonu ešte o tri výhry v rade viac. Na druhom mieste je Holtby plus šesť ďalších brankárov (Tiny Thompson, Ross Brooks, Don Beaupre, Tom Barrasso, Jonas Hiller a Sergej Bobrovskij). Bobrovskij a Holtby sú jediní dvaja strážcovia brankárskej svätyne, ktorí 14-zápasovú sériu výhier vychytali v tejto sezóne.



Ak niečo Detroitu v tejto sezóne ide, sú to samostatné nájazdy. V penaltových rozhodnutiach zápasu majú bilanciu 7 výhier a žiadna prehra. Thomas Vanek je lídrom celej NHL, keďže premenil zatiaľ všetkých 5 pokusov, a Henrik Zetterberg, ktorý rozhodol zápas s Capitals, tri z troch. Red Wings sa môžu spoľahnúť aj na Fransa Nielsena.



"Vanek a Nielsen nám v tomto dosť pomohli, v minulosti sme v nájazdoch neboli veľmi dobrí," vyjadril sa Zetterberg. Povedal niečo aj k svojmu pokusu: "Vždy je zábava dostať príležitosť v nájazdoch. A bolo pekné sledovať, že ten môj skončil v bránke."



Blackhawks voľno neprospelo



Aj ďalší zápas so slovenskou účasťou bol o pretrhnutej víťaznej sérii. Hráči Chicaga Blackhawks vyhrali päť zápasov po sebe, dostali päť dní trvajúce voľno, odohrali ďalší zápas a prehrali. Ani gól Richarda Pánika nepomohol zdolať Edmonton Oilers Andreja Sekeru, ktorý sa tešil z výhry 3:1. Oilers majú momentálne na konte viac dvojbodových zápasov, než za celú minulú sezónu, a to zatiaľ odohrali o 23 zápasov menej.



V tomto jednom skórovali Matt Benning, Milan Lucic a Connor McDavid. Brankár Cam Talbot za svoj chrbát pustil len jednu z 39 striel Blackhawks. "Odchytal dobrý zápas," pochválil ho útočník Chicaga Ryan Hartman. "Chytal úžasne," pridal sa tréner Oilers Todd McLellan.



Connor McDavid, kapitán Edmontonu, strelil svoj dvadsiaty gól v sezóne a kapitán Chicaga Jonathan Toews si asistenciou na Pánikov gól pripísal 600. bod v NHL. "Nemôžem hovoriť za ostatné tímy, ktoré mali voľno, ale myslím si, že my sme dnes pracovali veľmi tvrdo. Mali sme mnoho šancí, ale nevedeli sme si nájsť cestu do bránky," povedal Toews. Ďalšie jubileum patrí Brentovi Seabrookovi, kanadský obranca odohral proti Oilers svoj 900. zápas v NHL.



Florida Panthers zdolala Los Angeles Kings s Mariánom Gáboríkom a Petrom Budajom v zostave 3:2. Panthers sa momentálne nachádzajú na postupovom mieste do play-off, Kings nie. Peter Budaj chytil 22 z 25 pukov smerujúcich do jeho bránky. V posledných piatich zápasoch inkasoval 19 gólov.



Buffalo - St. Louis 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)



10. Baptiste (Eichel, E. Kane), 32. E. Kane (Bogosian, Baptiste), 40. R. O´Reilly (Ristolainen, Okposo) - 2. Tarasenko (Schwartz, Edmundson), 56. Upshall



Detroit - Washington 3:2 po samostatných nájazdoch (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0, 1:0)



9. Nielsen (Zetterberg, Kronwall), 24. TATAR (Zetterberg, Mantha), rozhodujúci nájazd Zetterberg - 39. Sanford (Eller), 56. Winnik (Oshie, Bäckström)



Tomáš Tatar (Detroit) odohral 18:54 min, 1+0, 2 strely, 3 hity



Montreal - Winnipeg 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)



12. Markov (Pacioretty, Galchenyuk) - 25. Armia, 42. Perreault (Byfuglien, Laine), 59. Laine (Chiarot, Perreault)



Chicago - Edmonton 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)



56. PÁNIK (Toews, T. Van Riemsdyk) - 26. Benning, 50. Lucic (Nugent-Hopkins, Eberle), 60. McDavid (Letestu, Draisaitl)



Richard Pánik 16:46 min, 1+0, 3 strely, 1 hit, -1



Marián Hossa (obaja Chicago) 17:58 min, 0+0, 2 hity, -1



Andrej Sekera (Edmonton) 20:56 min, 0+0, 3 strely



New Jersey - New York Islanders 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)



8. Smith-Pelly (Zajac, Merrill), 29. Zajac (Henrique), 47. Zacha (Parenteau, Severson) - 49. Ladd (De Haan), 54. Beauvillier (Quine, Boychuk)



Toronto - Ottawa 3:6 (0:2, 2:0, 1:4)



35. Rielly (Matthews, W. Nylander), 38. Kadri (Leivo), 43. W. Nylander (Matthews, Komarov) - 18. C. Wideman (Brassard, Mark Stone), 18. Dzingel (Methot, Mark Stone), 46. Hoffman (Turris, E. Karlsson), 47. Brassard (Mark Stone, E. Karlsson), 59. Mark Stone (Turris), 60. Brassard (Turris, Mark Stone)



Arizona - San Jose 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)



41. Hanzal (Goligoski, Vrbata) - 10. Burns (M. Karlsson), 15. M. Karlsson (Haley, Dillon), 23. Haley (P. Martin, M. Karlsson), 57. Burns (Couture, J. Thornton)



Dallas - Tampa Bay 4:3 po predĺžení (2:2, 0:1, 1:0 - 1:0)



13. Roussel (Hamhuis, Seguin), 19. Roussel (Seguin, Eaves), 45. Roussel (Seguin, Sharp), 64. Jamie Benn (Eakin) - 4. Hedman (Boyle, Dotchin), 12. T. Johnson (Point, Hedman), 30. Hedman (T. Johnson, Palát)



Minnesota - Nashville 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)



3. Mikael Granlund (Niederreiter, Koivu), 37. Zucker (Mikael Granlund, Spurgeon), 41. Koivu (Suter, Zucker), 57. Zucker, 59. E. Staal (Pominville, Suter) - 49. C. Wilson (Y. Weber), 51. Subban (Neal, C. Wilson)



Los Angeles - Florida 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)



26. King (Lewis, N. Shore), 32. Pearson (Carter, LaDue) - 16. Huberdeau (Barkov, Trocheck), 22. Jokinen (R. Smith, Petrovic), 41. Barkov (Jágr, Ekblad)



Peter Budaj odchytal celý zápas, 22/25



Marián Gáborík (obaja LA) 15:05 min, 0+0, 5 striel, -1



Vancouver - Calgary 2:1 po predĺžení (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)



13. Edler (Stecher), 61. Tanev (D. Sedin) - 60. Giordano (Tkachuk, Frolík)