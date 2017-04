Tatar opäť vyhral kanadské bodovanie Slovákov v NHL, Hossa najlepším strelcom

Debutant Cehlárik dvakrát asistoval

Prekvapením sezóny Budaj

Kanadské bodovanie Slovákov v NHL 2016/2017





konečný stav k 9. aprílu (za menom hráča a klubom je počet odohraných zápasov, gólov, asistencií a bodov)





Brankári





za menom hráča a klubom nasledujú počet odohraných zápasov, počet zápasov v základnej zostave, víťazstvá, prehry, prehry v predĺžení, percentuálna úspešnosť zásahov, priemer inkasovaných gólov, shutouty





CHICAGO 10. apríla (WebNoviny.sk) - Tomáš Tatar sa po roku opäť stal najproduktívnejším slovenským hokejistom v NHL v rámci tzv. regular season.o bod predstihol Mariána Hossu. Tatar dosiahol 46 bodov za 25 gólov a 21 asistencií (vlani 45=21+24), skúsený krídelník Hossa zo Chicaga mal o bod menej, ale s 26 zásahmi sa ako 38-ročný stal najlepším slovenským strelcom.Tretia priečka patrí Richardovi Pánikovi (Chicago), ktorý so ziskom 44 bodov výrazne prekonal doterajšie svoje maximum: 17 bodov zo sezóny 2014/2015. Nasledujú obrancovia Andrej Sekera (Edmonton) s 35 bodmi a už 40-ročný kapitán Bostonu Zdeno Chára s 29 bodmi.Ak nerátame brankárske asistencie Jaroslava Haláka a Petra Budaja, do tabuľky produktivity v sezóne NHL 2016/2017 sa zapísalo 11 slovenských hokejistov. Deväť z nich strelilo aspoň jeden gól. Absolútny debutant v najslávnejšej profisúťaži Peter Cehlárik si v 11 zápasoch v drese Bostonu pripísal 2 asistencie.Jedným z najpríjemnejších slovenských prekvapení sezóny 2016/2017 je brankár Peter Budaj.Najprv v drese Los Angeles a po výmene v závere už v Tampe Bay nastúpil dovedna v 60 zápasoch a pripísal si 30 víťazstiev popri 21 prehrách a 3 prehrách v predĺžení či nájazdoch. Ešte počas pôsobenia v Los Angeles Kings upútal aj 7 zápasmi bez inkasovaného gólu, celkovo má úspešnosť zásahov 91,5% a gólový priemer 2,18.Jaroslav Halák chytal takmer tri mesiace v AHL, preto má na konte "len" 28 stretnutí v bránke NY Islanders a 12 víťazstiev s priemerom inkasovaných gólov 280 a úspešnosťou zásahov 91,5%. Halák v závere základnej časti skvelým spôsobom ťahal spoluhráčov do play-off, napokon sa tam tesne nedostali.1. Tomáš Tatar (Detroit) 82 25 21 462. Marián Hossa (Chicago) 73 26 19 453. Richard Pánik (Chicago) 82 22 22 444. Andrej Sekera (Edmonton) 80 8 27 355. Zdeno Chára (Boston) 75 10 19 296. Marián Gáborík (Los Angeles) 56 10 11 217. Marko Daňo (Winnipeg) 38 4 7 118. Martin Marinčin (Toronto) 25 1 6 79. Marek Hrivík (NY Rangers) 16 0 2 210. Peter Cehlárik (Boston) 11 0 2 211. Tomáš Jurčo (Detroit, Chicago) 29 1 0 112. Jaroslav Halák (NY Islanders) 28 0 1 1Peter Budaj (Los Angeles, Tampa Bay) 60 0 1 1Peter Budaj (Los Angeles, Tampa Bay) 60 55 30 21 3 - 91,5% 2,18 7Jaroslav Halák (NY Islanders) 28 26 12 9 5 - 91,5% 2,80 2zdroj štatistík: nhl.com