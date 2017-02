Taliansky expremiér už nie je predsedom Demokratickej strany

RÍM 19. februára (WebNoviny.sk) - Bývalý taliansky premiér Matteo Renzi v nedeľu odstúpil z funkcie predsedu vládnucej Demokratickej strany (PD). Zároveň dal však jasne najavo, že sa o tento post bude znova uchádzať v ďalších straníckych voľbách.



Svojich kolegov z PD dnes Renzi tiež upozornil na to, že z vnútrostraníckych sporov medzi nimi profituje ich hlavný súper, populistická a euroskeptická strana Hnutie piatich hviezd (M5S). Tú by podľa aktuálnych prieskumov podporil v parlamentných voľbách približne rovnaký počet voličov ako PD..



Stredoľavú PD od porážky v decembrovom referende o ústavnej reforme sužujú hlboké vnútrostranícke rozpory, pričom jej ľavicovejšie orientované krídlo sa dokonca vyhráža odtrhnutím sa a sformovaním si vlastného politického subjektu.



Renzi odstúpil z funkcie premiéra po tom, ako voliči v referende 4. decembra odmietli jeho vládou navrhovanú reformu ústavy. Talianske médiá však špekulujú, že tento 42-ročný politik by sa na post premiéra mohol opäť vrátiť. Najprv by ho však za predsedu PD museli znova zvoliť na straníckom zjazde, ktorého termín zatiaľ nie je známy.