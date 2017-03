Talianska umelkyňa Pamela Campagna vytvorí v Bratislave jedinečné dielo Klingerka

Pamela Campagna vytvára obrazy strategickým rozmiestnením klincov na základnej doske a ich obtáčaním čiernymi a sivými niťami. Prelínaním nití vytvára obraz s jedinečnou štruktúrou, pri ktorom kladie veľký dôraz na detail. Každý klinec má totiž svoje presné miesto a každý reťazec plní svoj účel.„Zaujali nás diela svetovo uznávanej umelkyne Pamely Campagna. Rovnako ako ona, aj my šijeme už 20 rokov naše realitné projekty na mieru našim klientom. Miesto, kde bude stáť Klingerka, má bohatú históriu, na ktorú nezabúdame. Kedysi tu stála textilná továreň na spracovanie juty založená v rokoch 1888 – 1889 Henrichom Klingerom. Historická identita miesta bude tak pretransformovaná do súčasnosti prostredníctvom umenia. Nejde teda iba o obyčajné spájanie nití do obrazca, ale ide o prepojenie histórie so súčasnosťou. Dielo, ktoré Pamela Campagna vytvorí, bude umiestnené v našom novom projekte Klingerka,“ vysvetľuje dôvody pozvania talianskej umelkyne Pavel Pelikán – výkonný riaditeľ spoločnosti J&T Real Estate..Séria prác Pamely Campagna je výnimočná. Vo svojej tvorbe sa snaží zhmotniť neviditeľné a spojiť umenie s grafikou, čím vznikajú nové možnosti prejavu, ako interpretovať a pochopiť ľudskú existenciu. „Pripadám si ako pavúk, ktorý nejakou genetickou mutáciou dostal umelecké cítenie,“ hovorí o sebe Pamela Campagna s úsmevom. Unikátne dielo Klingerka, ktoré tvorí na základe dodaného dizajnu, bude znázorňovať nový realitný projekt Klingerka začlenený v panoráme Bratislavy s jej hlavnými dominantami. Práve na tie budú mať výhľad budúci obyvatelia obytného komplexu pri novom centre mesta.

Štýlový obytný komplex Klingerka ohraničujú ulice Prístavná, Plátenícka, Valchárska a Súkennícka. Súčasťou komplexu bude 35-poschodová bytová veža a nižšia 11-poschodová administratívna. Tá ponúkne približne 10.000 metrov štvorcových prenajímateľnej plochy s certifikátom BREEAM Excellent. Budovy budú prepojené parkovacím domom s viac ako 600 stojiskami.V ich tesnom susedstve vznikne nový verejný park so športoviskami, fitness parkom, detskými ihriskami, oddychovou zónou a námestím. Zeleň bude mať takmer 4.000 metrov štvorcových. Klingerka ponúkne 380 bytov s dispozíciami a veľkosťami predurčenými na kvalitné mestské bývanie. Ceny bytov vrátane štandardu začnú pri 2.200 eurách za štvorcový meter vrátane DPH.Lokalita je dostupná do pohodlných 15 minút pešo z centra mesta a pritom je z pohľadu dopravy bezkonkurenčná. Autom je jednoduché napojiť sa na diaľnicu smerujúcu von z mesta na všetky strany, pešo je blízko nielen do historického centra, ale aj na petržalskú stranu Dunaja. Eurovea s priľahlou promenádou je takmer na dosah. V blízkosti je autobusové spojenie, a tiež cyklistická trasa.Začiatok výstavby je naplánovaný na koniec tohto roka a prví obyvatelia sa budú môcť nasťahovať do svojich domovov šitých na mieru už na prelome rokov 2019/2020.Spoločnosť J&T REAL ESTATE, a. s., založená v roku 1996, patrí medzi lídrov v oblasti realitného developmentu na Slovensku. Vďaka rozsahu a kvalite realizovaných projektov naprieč všetkými segmentmi realitného trhu si zároveň vybudovala pevnú pozíciu v konkurencii najvýznamnejších developerov v strednej Európe. Portfólio aktivít J&T REAL ESTATE, a. s., zahŕňa realizáciu kancelárskych, rezidenčných, hotelových, ale aj priemyselných projektov. Medzi významné skúsenosti patria tiež zákazky v oblasti rozvoja cestovného ruchu vrátane výstavby lyžiarskych areálov. Svoje pole pôsobnosti rozvíja J&T REAL ESTATE, a. s., aj na východoeurópskych realitných trhoch, a to najmä v Ruskej federácii. Pobočky spoločnosti sú aktívne v Bratislave, Prahe a v Moskve.Najvýznamnejšie projekty J&T REAL ESTATE:River Park (Bratislava), Panorama City (Bratislava), Zuckermandel (Bratislava), Kadashevskaya Naberezhnaya (Moskva), Rezidencie Karloveské Rameno (Bratislava), Zelené Terasy Devín (Bratislava), Rezidencie Jeseniova (Praha), Rezidencie Kampa (Praha), Westend Square (Bratislava), Westend Gate (Bratislava), Prosek Point (Praha), Grandhotel Kempinski High Tatras (Štrbské pleso), Kempinski Hotel River Park (Bratislava), Hotel Baltchug Kempinski Moscow (Moskva), Logistický park PSA Peugeot Citroën (Trnava), Logistický park Volkswagen DNV (Bratislava)