Talianky chcú späť medzi elitu, Slovenky si riadne preverili

FORLI 8. februára (WebNoviny.sk) - Talianske tenisové reprezentantky štyrikrát z predchádzajúcich jedenástich ročníkov dobyli Pohár federácie družstiev žien a želajú si okamžitý návrat medzi elitu po vlaňajšom zostupe do II. svetovej skupiny MS tímov ITF.



"Proti Slovenkám to počas nadchádzajúceho víkendu bude veľmi náročné, musíme zahrať dobre. Z mnohých videozáznamov som si dôkladne naštudovala hráčky súpera a stanovila som stratégie na všetky predstaviteľné možnosti. Pokúsime sa čo najlepšie pripraviť na túto výzvu a zvládnuť prvý krok pri útoku na prominentnú osmičku. Domáce prostredie a zvolený povrch nepochybne podporia naše výkony, zahrnutie nastupujúcej generácie do tímu umocní energiu. Dievčatá tvrdo trénujú a bez výnimky sršia túžbou hrať," povedala nová kapitánka "squadry" Tathiana Garbinová na stredajšej tlačovej besede vo Forli. Duel sa uskutoční na antuke v hale PalaGalassi. Víťaz postúpi do play-off o svetovú skupinu 2018, zdolaný bude v rovnakom termíne 22. - 23. apríla hrať o zotrvanie v "II. lige"..



"Pre mňa je to skvelá príležitosť predviesť sa v dobrom svetle, lebo táto súťaž dostáva z hráčok to najlepšie. Prítomnosť v kádri 15 rokov po debute je zadosťučinením, dodáva mi to úžasný pocit. Pochopiteľne, tím sa postupne obmieňa, ja aj so Sarou zastupujem generáciu, ktorá dosiahla pre Taliansko historické úspechy. Dúfam, že dokážem mladým babám odovzdať čo najviac skúseností a poznatkov. Recipročne sa teším na sviežosť a entuziazmus," vyhlásila 36-ročná hrdinka parížskeho antukového grandslamového Roland Garros 2010 Francesca Schiavoneová, ktorá symbolickou zhodou okolností absolvovala debut v PF v semifinále v sezóne 2002 proti Slovenkám na neutrálnej pôde v španielskom Maspalomase (zdolala Danielu Hantuchovú a podľahla Janette Husárovej). Talianky vtedy prehrali 1:3 a družstvo SR napokon dokráčalo za trofejou.



O sedem rokov mladšia Sara Erraniová si na spomenutom vrcholnom antukovom turnaji vo francúzskej metropole zahrala vo finále edície 2012 a teraz vyhlásila: "Budem hrať v ´mojom´ regióne Emilia-Romagna, z čoho vyvstávajú silné emócie a veľká zodpovednosť." Rovnako ako Schiavoneová je bývalou členkou Top 5. K nedávnemu svalového zraneniu nohy Erraniová uviedla: "Som pripravená zohrať svoju úlohu. Problém je preč. Včera som mala zvýšenú teplotu, aj to však už pominulo."



Káder domácich kompletizujú Jasmine Paoliniová a Martina Trevisanová, s tímom sa pripravuje aj Camilla Rosatellová. Zo známych mien chýbajú Roberta Vinciová, Camila Giorgiová a Karin Knappová.