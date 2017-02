Takmer štvrtina Slovákov by kúpila luxusný šperk na splátky

BRATISLAVA 19. februára (WebNoviny.sk) - Šperk kupuje aspoň raz za rok ako darček 22 % Čechov. Slováci sú v tomto smere štedrejší, keďže až 29 % opýtaných tvrdilo, že šperk ako dar kupuje aspoň raz ročne. Vyplynulo to z prieskumu spoločnosti ALO diamonds, ktorý pre ňu uskutočnila agentúra Simply 5.



Opačne to už je pri luxusných klenotoch, kde priemerná hodnota šperku darovaného Slovákom je 738 eur a Čechom v prepočte 757 eur. Pri vhodnej udalosti by luxusný šperk kúpilo 23 % Slovákov a 17 % Čechov..



Slováci majú pri kúpe luxusného šperku menší problém sa zadlžiť. Takmer štvrtina Slovákov by pri vhodnej príležitosti kúpila luxusný šperk na splátky. Opatrnejší v tomto smere sú Česi, z ktorých by sa k nákupu na luxusného šperku na splátky odhodlalo len 14 % respondentov.



V otázke nárokov na kvalitu sa Česi a Slováci zhodujú. Oba národy označili pri investičných šperkoch za dôležité kvalitu materiálu, kvalitu spracovania a doživotnú záruku. Veľmi podobné boli aj nároky na typ materiálu, kde sa 77 % Čechov a 75 % Slovákov jednoznačne zhodlo na diamante. Len 7 % Slovákov a 4 % Čechov by si zvolili iné drahé kamene, ako napríklad rubíny či smaragdy.