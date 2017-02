Takáčovcov predviedli pred Špecializovaný trestný súd

Policajní kukláči v utorok krátko....

Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici rozhoduje o väzbe pre trinásť členov skupiny takáčovci.



BANSKÁ BYSTRICA 31. januára (WebNoviny.sk) – Policajní kukláči v utorok krátko pred 14:00 predviedli na pracovisko Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici Ľubomíra K., prezývaného Kudla alebo Rabín, a ďalších 12 obvinených zo skupiny podsvetia zvaných "takáčovci". Sudca ŠTS pre prípravné konanie rozhoduje o návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry na ich vzatie do väzby. .



Obvinení sú stíhaní pre trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a iných súvisiacich trestných činov, ako je vydieranie, poškodzovanie cudzej veci a iné. Dôvodom na väzbu je obava, že by mohli ujsť, pokračovať v trestnej činnosti a ovplyvňovať svedkov.



Všetkých okrem Kudlu zadržali v nedeľu 29. januára pri policajnej akcii pod názvom Aladin. Vtedy sa nepodarilo Kudlu zadržať a prihlásil sa na polícii sám. Iných trinásť členov skupiny takáčovcov zobrali do väzby vlani v máji.