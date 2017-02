Systémové opatrenia zabezpečia kvalifikovaných zamestnancov



Kvalifikovaná pracovná sila je jednou z rozhodujúcich podmienok udržateľného rozvoja automobilového priemyslu v Slovenskej republike. Pre strategický rozvoj priemyslu je dôležité nielen hovoriť o tejto potrebe, ale začať reálne nastavovať systém a realizovať konkrétne opatrenia. Automobilový priemysel naštartoval úspešne sa rozvíjajúci model duálneho vzdelávania na stredných školách a študijné programy na vysokých školách, ktoré pripravujú absolventov pre potreby praxe. "To však stále nestačí. Je nevyhnutné nastaviť vzdelávací systém tak, aby sa kontinuálne a dlhodobo vytvárali podmienky pre prísun kvalifikovaných zamestnancov do našich závodov. Pokiaľ sa záujem štátu nezmení na reálne skutky, bude sa potenciál konkurencieschopnosti Slovenskej republiky nebezpečne znižovať," zdôraznil J. Sinay, prezident ZAP SR.



Pre potreby automobilového priemyslu je dnes v duálnom systéme vzdelávania zapojených 70 zamestnávateľov, 873 žiakov, ktorí študujú na 23 stredných odborných školách v 16 učebných a študijných odboroch. V školskom roku 2017/2018 duálny systém pre potreby automobilového priemyslu ponúka ďalších 1 089 učebných miest. "Teší nás, že počet žiakov zapojených do duálneho systému vzdelávania má stúpajúcu tendenciu. V 2. ročníku dnes študuje 243 žiakov a v 1. ročníku 630 žiakov. Zo systému vzdelávania však vieme pre potreby praxe využiť prvých 4 000 žiakov najskôr až o tri roky. Kvalifikovaných zamestnancov ale potrebujeme už dnes. Preto je potrebné okrem nevyhnutných systémových krokov urobiť aj opatrenia pre okamžité riešenia, aby sme predišli krízovým situáciám," konštatuje Július Hron, predseda Vzdelávacej komisie ZAP SR..



ZAP SR má pripravený koncept pre udržateľné nastavenie prísunu kvalifikovaných zamestnancova do priemyslu, ktorý vzdelávací systém transformuje na model rešpektujúci nároky priemyslu a dlhodobého vzdelávania pre potreby priemyslu. Opatrenia sú zhrnuté do štyroch kľúčových krokov:



- zvýšiť reálnu podporu systému duálneho vzdelávania zo strany vlády SR



- zaviesť inštitút profesijného bakalára



- vysokoškolské vzdelávanie spojiť s intenzívnou praxou počas celého štúdia



- nastaviť súvislé 5-ročné štúdium na vysokých školách, ktorého súčasťou bude povinná prax.



Potrebu transformácie vzdelávania na vysokých školách potvrdil aj prieskum, ktorý na vzorke 7 090 vysokoškolských študentov zrealizovala Študentská rada vysokých škôl. Cieľom prieskumu bolo poukázať na vnímanie vysokoškolského vzdelávania z pohľadu študentov, ktorí za najväčší problém považujú nedostatok praxe počas štúdia (65,5 %). Tento problém rezonuje ako najväčší prierezovo vo všetkých kategóriách bez ohľadu na pohlavie, stupeň štúdia, región či študijný odbor.



Pre zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily v prechodnom období, kým sa do praxe dostanú absolventi duálneho vzdelávania a vysokoškolských projektov zameraných na prax, je nevyhnutné, aby kompetentné orgány pristúpili k radikálnym riešeniam v oblasti rekvalifikácií. Tie musia byť dôsledne nastavené pre reálne potreby priemyselnej praxe a jej priority. "Dnešný systém rekvalifikácií je absolútne nevyhovujúci. O rekvalifikáciách sa dnes rozhoduje bez komplexnej analýzy a posúdenia v kontexte priorít priemyslu. Je to nekoncepčné, nestrategické a oslabujúce. S Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR sme už otvorili diskusiu o koncepte cielených rekvalifikácií, na ktorom chceme ďalej spolupracovať a prevziať zodpovednosť za jeho prípravu a realizáciu. Čiastočným riešením v prechodnom období je aj mobilita pracovnej sily zo zahraničia," skonštatoval Jaroslav Holeček, viceprezident ZAP SR.



ZAP SR je pripravený na intenzívnu spoluprácu a pomoc pri transformácii vzdelávacieho systému a napĺňaní zložitých krokov prípravy jeho komplexnej zmeny pre potreby priemyselnej praxe na úrovni stredných i vysokých škôl. Má pripravené riešenia, ktoré pomôžu nielen zamestnávateľom, ale aj absolventom a záujemcom o prácu uplatniť sa plnohodnotne na pracovnom trhu.



Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) vznikol dňa 22. 6. 1993 v Bánovciach nad Bebravou. Je to dobrovoľné združenie právnických osôb (spoločností, podnikov, výrobných družstiev a ďalších právnych subjektov). Je členom európskej asociácie výrobcov automobilov ACEA. Momentálne zastupuje záujmy 186 právnych subjektov, ktoré pôsobia v oblastiach: výskum, vývoj, výroba a predaj automobilov, motocyklov alebo ich súčastí, dovoz motorových vozidiel, projekcia a výroba náradia pre automobilový priemysel a príprava odborníkov v rámci automotive. Automobilový priemysel je ťahúňom nášho hospodárstva, generuje 12 percent hrubej produkcie Slovenska, svojimi aktivitami ovplyvňuje priamo aj nepriamo viac ako 200 000 pracovných miest a podieľa sa 26 percentami na celkovom exporte SR.