Systém výberu riaditeľov školy je veľmi zlý, tvrdí hlavná inšpektorka

BRATISLAVA 18. marca (WebNoviny.sk) - Kvalita riadenia je jeden z určujúcich faktorov fungovania školy. Súčasný systém výberu riaditeľov školy je však veľmi zlý. Tvrdí to hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová.



Hlavná školská inšpektorka upozorňuje, že na voľné riaditeľské miesto sa hlási čoraz menej uchádzačov. Prvým dôvodom je podľa nej fakt, že práca riaditeľa školy je náročná a pripravenosť ľudí na tento post slabá. Slušný človek si tak podľa nej zváži svoje sily..





"Ľudia sa o post riaditeľa školy neuchádzajú aj pre pocit, že všetko je vopred dohodnuté. A často aj je," tvrdí tiež Kalmárová. Výber riaditeľov škôl podľa hlavnej školskej inšpektorky treba otočiť. Mali by ich tak podľa nej vyberať profesionálne agentúry bez väzieb na školu.



Kalmárová tiež hovorí, že je priaznivcom návrhu, aby riaditeľmi škôl mohli byť v oblasti stredného odborného školstva aj ľudia bez pedagogického vzdelania. Strednú odbornú školu prirovnáva k malej továrni s hospodárskou činnosťou, ktorá získava príspevky a uskutočňuje aj praktické vzdelávanie cez firmy. Práve preto podľa nej stredná odborná škola potrebuje vo vedení výborného manažéra.



"Predstavte si riaditeľa takejto školy, ktorý má dvojhodinový úväzok. Takéhoto riaditeľa žiaci na hodine ani nikdy nevideli. Na čo je to dobré. On s pedagogikou nemá takmer nič spoločné. Je to manažér. Trpia tí žiaci, ktorých by mal učiť," dodala Kalmárová.