Systém starostlivosti o ženu a bábätká je zlý, tvrdia sestry

BRATISLAVA 21. februára (WebNoviny.sk) - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) žiada ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, aby dopomohol k tomu, aby sa pôrodné asistentky mohli starať o ženy a ich bábätká v domácnostiach aj na Slovensku. Komora víta aktivity europoslankyne Jany Žitňanskej, ktorá oslovila ministra s návrhom na zvýšenie individuálnej starostlivosti pôrodných asistentiek o rodičky, ako aj rozhodnutie zdravotnej poisťovne Union, ktorá sa ako prvá rozhodla uzatvárať zmluvy s pôrodnými asistentkami.



Prezidentka SK SaPA Iveta Lazorová v utorok na tlačovej konferencii poukázala na to, že na Slovensku je zle nastavený celý systém starostlivosti o ženu a novorodencov. Ako pokračovala, založený je na filozofii, že tehotenstvo je choroba. "Naše ženy nemajú možnosť, aby sa o nich a o ich dieťa po prepustení z pôrodnice starala ich pôrodná asistentka, pretože také pôrodné asistentky ani v súčasnosti nemáme. Systém je nastavený na lekársku starostlivosť, nepraje pôrodným asistentkám, nepraje podpore materských kompetencií," konštatovala Lazorová..



Pôrodné asistentky vedia byť nápomocné aj inde



Šéfka komory dodáva, že pôrodné asistentky vedia byť nápomocné nielen počas tehotenstva, pri samotnom pôrode v zdravotníckom zariadení, ale vedia zabezpečiť aj starostlivosť o ženu a novorodenca po prepustení z nemocnice. Podľa Lazorovej v každej z krajín Európskej únie pôrodné asistentky môžu vykonávať samostatnú prax po splnení podmienok v plnom rozsahu, zdravotné poisťovne im ju aj v plnom rozsahu preplácajú, len na Slovensku to nefunguje napriek tomu, že na to pôrodné asistentky dlhodobo upozorňujú. "Pôrodným asistentkám v žiadnom prípade nejde o to, aby sme nahradili gynekológov či pediatrov, chcú sa len starať o ženy a ich bábätká v domácnostiach tak, ako to rodičky požadujú," dodala Lazorová.



Podľa vyhlášky môže pôrodná asistentka poskytovať samostatne predkoncepčnú a prenatálnu starostlivosť, starostlivosť počas pôrodu a starostlivosť po pôrode ženám aj ich deťom. Pôrodné asistentky však vykonávajú v súčasnosti svoje povolanie iba v nemocniciach a v ambulanciách gynekológov, kde sú ich autonómia v rozhodovaní a uplatňovanie kompetencií na základe ich odborných vedomostí značne obmedzené.



Víziou je asistentka ako samostatný poskytovateľ starostlivosti



"Víziou pôrodnej starostlivosti na Slovensku je pôrodná asistentka ako samostatný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v pôrodnej asistencii. Pôrodné asistentky sa musia spoločensky, politicky a profesionálne prezentovať, aby boli schopné intenzívne prinášať zmeny, zlepšovať sa vo vzdelávaní a praxi a poskytovať tak služby verejnosti a základným objektom pôrodnej asistencie - žene, dieťaťu, rodine," zdôraznila viceprezidentka SK SaPA pre pôrodné asistentky Adriana Nemčoková.



Podľa členky Rady pôrodných asistentiek SK SaPA Drahomíry Korpovej na Slovensku stúpa záujem tehotných žien a šestonedieľok o poskytovanie zdravotnej starostlivosti pôrodnou asistentkou v domácom prostredí. "Pôrodné asistentky pri svojich návštevách tehotných žien a šestonedieľok vedia rozpoznať príznaky patologických stavov a odporučiť včas návštevu lekára na ambulancii. Poskytujú ženám informácie, ako zvládať situácie súvisiace s náročným obdobím tehotenstva, pôrodu a šestonedelia, ich činnosť je teda zároveň preventívna," dodala Korpová.