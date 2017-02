Sýrsky kameraman nemôže prísť na Oscara, zakázali mu vstup

WASHINGTON 25. februára (WebNoviny.sk) - Americké prisťahovalecké úrady sa rozhodli zakázať vstup 21-ročnému sýrskemu kameramanovi Khaledovi Khateebovi, ktorý pracoval na trýznivom filme o občianskej vojne v jeho krajine s názvom "The White Helmets" (Biele helmy). Film je nominovaný na Oscara.



Podľa internej korešpondencie administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorú mala možnosť vidieť tlačová agentúra AP, ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť sa v poslednej chvíli rozhodlo zabrániť Khateebovi v pricestovaní do Los Angeles na nedeľňajšie slávnostné odovzdávanie cien americkej Akadémie filmových umení a vied..



Khaled Khateeb (čítajte Chálid Chatíb) mal podľa plánu pricestovať do Los Angeles dnes z Istanbulu letom spoločnosti Turkish Airlines. Avšak jeho plány prekazili americkí predstavitelia a uviedli, že získali o Chatíbovi "škodlivé informácie".



Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť sa odmietlo k záležitosti vyjadriť. "Škodlivé informácie" je široká kategória, ktorá môže zahŕňať všetko od napojenia na teroristov až po nezrovnalosti v pase.