Sýrske kurdské sily vstúpili do štvrtej fázy boja o Rakku, hlavné mesto Islamského štátu

DAMASK 13. apríla (WebNoviny.sk) - Sýrske kurdské sily podporované Spojenými štátmi vo štvrtok oznámili, že vstúpili do štvrtej fázy svojej vojenskej operácie zameranej na dobytie sýrskej Rakky, faktického hlavného mesta extrémistickej organizácie Islamský štát (IS), keď v boji proti militantom postúpili dopredu v údolí Džaláb severne od Rakky.





Sýrske demokratické sily (SDF) vedené Kurdmi, v ktorých sa nachádzajú aj arabskí bojovníci, uviedli, že sa snažia vyčistiť od militantov údolie Džaláb severne od Rakky. V meste žije podľa odhadov 300 000 ľudí..



SDF informovali, že chcú najprv Rakku izolovať, až potom na ňu zaútočiť. Ich najbližšia pozícia sa nachádza do ôsmich kilometrov severovýchodne od mesta. Avšak vidiecka oblasť južne od Rakky je stále pod kontrolou Islamského štátu.



Nie je jasné, koľko fáz majú SDF naplánovaných v tejto vojenskej operácii, dodala vo štvrtok agentúra AP.