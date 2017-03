Sýrska armáda znovudobyla mesto Palmýra

Sýrska armáda s podporou ruského letectva opäť dobyla sýrske mesto Palmýra, ktoré bolo v rukách tzv. Islamského štátu (IS). Túto skutočnosť oznámil....

MOSKVA 2. marca (WebNoviny.sk) - Sýrska armáda s podporou ruského letectva opäť dobyla sýrske mesto Palmýra, ktoré bolo v rukách tzv. Islamského štátu (IS). Túto skutočnosť oznámil vo štvrtok ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi minister obrany Sergej Šojgu, informoval hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Ako pripomenula agentúra TASS, militanti z IS obsadili Palmýru prvýkrát v máji 2015. Sýrska armáda s podporou ruského letectva znovudobyla mesto koncom marca 2016. Militanti z IS opäť získali kontrolu nad Palmýrou v decembri..



Ofenzíva vládnych síl a ich spojencov, podporovaná náletmi ruských lietadiel, s cieľom vyhnať islamistov z Palmýry sa začala v polovici januára.



, ,