Sýrčania v Idlibe mohli byť vystavení nervovo paralytickej látke

U ľudí v severosýrskej provincii Idlib, ktorí sa v utorok stali obeťou údajného chemického útoku, sa prejavovali symptómy poukazujúce na možné....

ŽENEVA 5. apríla (WebNoviny.sk) - U ľudí v severosýrskej provincii Idlib, ktorí sa v utorok stali obeťou údajného chemického útoku, sa prejavovali symptómy poukazujúce na možné použitie nervovo paralytickej látky. Uvádza sa to v stredajšom vyhlásení Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).



Zahynuli desiatky ľudí .



Pri útoku na povstalecké pozície v meste Chán Šajchún prišlo podľa správ miestnych aktivistov o život najmenej 72 ľudí.





WHO poukázala na to, že obete nemali podľa dostupných informácií nijaké vonkajšie zranenia a náhle a hromadne sa u nich prejavili akútne dýchacie a ďalšie problémy, ktoré zavinili väčšinu úmrtí. To by podľa WHO naznačovalo, že došlo k použitiu bližšie nešpecifikovanej chemickej bojovej látky.



"V niektorých prípadoch sa dá zrejme hovoriť aj o ďalších prejavoch zodpovedajúcim vystaveniu organofosfátom, čo je skupina chemikálií, v ktorej sú aj nervovo paralytické látky," píše sa vo vyhlásení WHO.



Úmrtia zapríčinil sarin



Podľa Spojených štátov úmrtia zapríčinil nervový plyn sarin, ktorým na povstalecké pozície zaútočilo sýrske vládne letectvo. Prudko toxický kvapalný sarin patrí medzi organofosfáty a nervovo paralytické látky.



Rusko tvrdí, že jedovaté chemické látky unikli z povstaleckého muničného skladu a továrne, ktoré boli zasiahnuté počas útokov sýrskeho letectva. Moskva ale neuviedla, aká konkrétna látka mala pri náletoch uniknúť.



Sýrska opozícia označila tvrdenia Moskvy o tom, že sa v povstaleckom sklade v Idlibe nachádzali chemické zbrane, za lož.



Pri liečbe a diagnostike pacientov, zasiahnutých pri útoku v Idlibe, pomáhajú podľa WHO aj tureckí experti. Do oblasti už boli zaslané aj dodávky potrebných liečiv. Priamo v Turecku ošetrujú 58 obetí útoku v Sýrii.