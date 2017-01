Svitkovi sa v 10. etape Dakaru darilo, obsadil tretie miesto

SAN JUAN 12. januára (WebNoviny.sk) - Slovenský motocyklový reprezentant Štefan Svitko vo štvrtok odjazdil na vytrvalostných púštnych pretekoch Rely Dakar 2017 svoju najlepšiu etapu.



V desiatej kapitole z Chiletica do San Juanu v Argentíne skončil na 449 km dlhom meranom úseku na výbornom treťom mieste. Lepší od 34-ročného člena Slovnaft teamu boli len víťazný Francúz Michael Metge a druhý Španiel Joan Barreda Bort. Žaškovčan Svitko zaostal za Metgem len o 1:19 min, je to preňho siedme umiestnenie v Top 3 v niektorej z etáp na Dakare a 21. v Top 5. Svitko sa vo štvrtok od úvodu pohyboval v najlepšej desiatke, ku koncu svoj výkon ešte dokázal vystupňovať.



Podľa informácií na oficiálnej internetovej stránke sa necítil dobre, skončil v opatere lekárov. Nedarilo sa ani britskému lídrovi hodnotenia Samovi Sunderlandovi, ktorý obsadil až 13. miesto s 18-minútovým mankom na víťaza. Vďaka odstúpeniu Quintanillu a problémom priebežne tretieho Francúza Adriena van Beverena (+31:09 min) nielenže zostal na čele, ale ešte zvýšil svoj náskok. Pred Rakúšanom Matthiasom Walknerom vedie o 30 minút, tretí je Španiel Gerard Farrés s odstupom 38:43 min. Celkové priebežné umiestnenie Svitka bude známe po dojazde väčšieho počtu pretekárov, zatiaľ ich prišlo do cieľa 18.



Po stredajšej zrušenej 9. etape čakalo na jazdcov vo štvrtok desiate pokračovanie Dakaru, ktorého 449 km dlhý meraný úsek bol rozdelený 90-kilometrovou spojovacou pasážou. Podľa organizátorov išlo o fyzicky najnáročnejšiu etapu v tohtoročnej edícii, kľúčom k úspechu bolo urobiť čo najmenej chýb v navigácii. Účastníci absolvovali jazdu v technických častiach na úrovni trialu i medzi balvanmi, teplota sa podľa predpovede mala pohybovať okolo 45°C. Piatková predposledná 11. etapa zavedie súťažiacich zo San Juanu do Ría Cuarto. Pre motocykle, štvorkolky a kamióny je pripravený 288 km dlhý meraný úsek (celkovo 754 km), automobily zdolajú 292 km (759).



: 1. Michael Metge (Fr.) Honda 5:48:50 h, 2. Joan Barreda Bort (Šp.) Honda +55 s, 3. Štefan Svitko (SR) KTM +1:19 min, 4. Franco Caimi (Arg.) Honda +4:43, 5. Pierre Renet (Fr.) Husqvarna +5:16, 6. Hélder Rodrigues (Portug.) Yamaha +6:41