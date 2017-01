Svitko sa v ôsmej etape Dakaru držal, desiatka mu však ušla

Slovenský motocyklový reprezentant Štefan Svitko obsadil v utorkovej 8. etape z bolívijského Uyuni do argentínskej Salty na vytrvalostných púštnych....

SALTA 10. januára (WebNoviny.sk) - Slovenský motocyklový reprezentant Štefan Svitko obsadil v utorkovej 8. etape z bolívijského Uyuni do argentínskej Salty na vytrvalostných púštnych pretekoch Rely Dakar 2017 trináste miesto. Tridsaťštyriročný Žaškovčan sa v druhej časti maratónu spočiatku pohyboval v popredí, v úvodných kilometroch meraného úseku bol dokonca na skvelej tretej priečke, no v druhej polovici etapy začal zaostávať a napokon skončil mimo prvej desiatky.



Z víťazstva sa tešil Španiel Joan Barreda Bort, pre jazdca na motocykli Honda to bolo na tohtoročnom Dakare druhé čiastkové prvenstvo a dokopy už pätnáste v kariére. Rodák z Castellónu vyhral o 3:51 min pred Rakúšanom Matthiasom Walknerom, na tretej pozícii s mankom ďalších troch sekúnd klasifikovali britského lídra priebežného celkového poradia Sama Sunderlanda. Svitko mal v cieli na víťaza odstup 11:55 min.



Sunderland po ôsmich etapách vedie s náskokom 20:58 min pred Čiľanom Pablom Quintanillom, tretí je Francúz Adrien van Beveren (+28:49 min). Svitko si oproti predchádzajúcemu dňu polepšil o tri miesta a figuruje na 15. poste s výraznou stratou 2:05:27 h.



Svoju druhú etapu na tohtoročnom Dakare vyhral holandský kamionista Martin van den Brink. V tejto kategórii sa v utorok išlo len po prvý kontrolný bod, 46-ročný jazdec na stroji Renault vyhral s náskokom 17 sekúnd pred domácim Federicom Villagrom. Tretí s odstupom 42 sekúnd skončil Rus Eduard Nikolajev. Celkovo stále vedie iný ruský reprezentant Dmitrij Sotnikov, pred Nikolajevom má k dobru 1:46 min, obhajca vlaňajšieho prvenstva Gerard de Rooy z Holandska zaostáva na tretej priečke o 2:20 min.



Organizátori museli zmeniť trasu druhej časti maratónu pre pretrvávajúce dažde. Z pôvodného 492 km dlhého meraného úseku motocykle, štvorkolky a automobily absolvovali 417 km, kamióny dokonca len 171 km. V stredu 11. januára na účastníkov čaká už čisto argentínska etapa zo Salty do Chilecita s meraným úsekom 406 km (celkovo 977 km).



Motocykle: 1. Joan Barreda Bort (Šp.) Honda 4:28:21 h, 2. Matthias Walkner (Rak.) KTM +3:51 min, 3. Sam Sunderland (V. Brit.) KTM +3:54, 4. Michael Metge (Fr.) Honda +4:25, 5. Juan Pedrero García (Šp.) Sherco TVS +6:00, 6. Paulo Goncalves (Portug.) Honda +7:06,... 13. Štefan Svitko (SR) KTM +11:55



1. Sam Sunderland (V. Brit.) KTM 22:01:08 h, 2. Pablo Quintanilla (Čile) Husqvarna +20:58 min, 3. Adrien van Beveren (Fr.) Yamaha +28:49, 4. Matthias Walkner (Rak.) KTM +34:14, 5. Gerard Farrés (Šp.) KTM +34:24, 6. Xavier de Soultrait (Fr.) Yamaha +50:10,... 15. Štefan Svitko (SR) KTM +2:05:27



Kamióny: 1. Martin van den Brink (Hol.) Renault 1:55:20 h, 2. Federico Villagra (Arg.) Iveco +17 s, 3. Eduard Nikolajev (Rus.) Kamaz +42, 4. Dmitrij Sotnikov (Rus.) Kamaz +2:42 min, 5. Ton van Genugten (Hol.) Iveco +3:49, 6. Sergej Viazovič (Biel.) Maz +5:54



1. Dmitrij Sotnikov (Rus.) Kamaz 17:52:20 h, 2. Eduard Nikolajev (Rus.) Kamaz +1:46 min, 3. Gerard de Rooy (Hol.) Iveco +2:20, 4. Federico Villagra (Arg.) Iveco +29:06, 5. Pascal de Baar (Hol.) Renault +45:34, 6. Peter Versluis (Hol.) Man +57:56