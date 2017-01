Svitko na Rely Dakar zrejme dostane hodinovú penalizáciu

BRATISLAVA 8. januára (WebNoviny.sk) - Slovenský motocyklista Štefan Svitko na prestížnej Rely Dakar pravdepodobne dostane hodinovú penalizáciu. Svojim fanúšikom to prezradil prostredníctvom videoprezentácie na sociálnej sieti Facebook. "Dnes máme deň voľna. Mohli by sme oddychovať, ale máme kopec práce," zneli prvé slová 34-ročného Žaškovčana.



"Zlou správou je, že od 70. km piatkovej etapy som šiel bez zadnej brzdy a trochu aj blúdil, ale to skoro všetci. Navyše, asi dostanem penalizáciu jednu hodinu, pretože som tankoval na neutralizácii. Nevedel som, že sa to nesmie. Teraz sme zistili, že som to nemal. Bude to znamenať prepad v hodnotení. S dobrým výsledkom sa asi môžem rozlúčiť," pokračoval Svitko.



Na Rely Dakar sa mu pravdepodobne nepodarí obhájiť druhú priečku spred roka. Po piatku mu patrila siedma pozícia s odstupom 48:43 min na Brita Sama Sunderlanda. "Chcel by som aspoň dobre zajazdiť niektorú zo zostávajúcich etáp, aby sa v tíme trochu zdvihla nálada," poznamenal Svitko. Na RD 2017 je na programe ešte šesť etáp.