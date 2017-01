Svitko išiel vo štvrtej etape Dakaru dobre, skončil piaty

Slovenský motocyklový reprezentant Štefan Svitko odjazdil doposiaľ najlepšiu etapu na tohtoročných vytrvalostných púštnych pretekoch Rely Dakar. Jazdec....

TUPIZA 5. januára (WebNoviny.sk) - Slovenský motocyklový reprezentant Štefan Svitko odjazdil doposiaľ najlepšiu etapu na tohtoročných vytrvalostných púštnych pretekoch Rely Dakar.



Jazdec Slovnaft teamu vo štvrtkovej 4. etape z argentínskeho San Salvador de Jujuy do bolívijskej Tupizy obsadil piatu priečku. Je to pre neho 21. umiestnenie v top 5 v niektorej z etáp na Dakare. Tridsaťštyriročný Žaškovčan sa spočiatku pohyboval na začiatku druhej desiatky, no v poslednej štvrtine sa dokázal vytiahnuť na piate miesto. V cieli je zatiaľ 13 jazdcov zo 126 štartujúcich.



Z čiastkového víťazstva sa tešil Rakúšan Matthias Walkner, ktorý mal v cieli 416 km dlhého meraného úseku náskok 2:02 min pred lídrom pretekov Joanom Barredom Bortom zo Španielska. Tretí skončil Francúz Michael Metge. Veľkú smolu mal austrálsky obhajca prvenstva Toby Price, ktorý na 371. km meraného úseku spadol a zlomil si ľavú stehennú kosť.



Po 10 minútach od nehody ho odviezol vrtuľník a Dakar sa pre neho skončil. Svitko zaostal za víťazom o 8:33 min a na vedúceho Barredu Borta má na celkovom šiestom mieste manko 32:25 min. Priebežne druhý je Čiľan Pablo Quintanilla (+22:16), na tretej pozícii figuruje Brit Sam Sunderland (+24:36).



Vo štvrtok sa jazdilo v dunách v nadmorskej výške okolo 3500 m nad morom a etapa súťažiacich zaviedla do poslednej tretej hostiteľskej krajiny tohtoročného Dakaru - Bolívie, konkrétne do mesta Tupiza. Piatková trasa je situovaná celá na území Bolívie, z Tupizy sa pôjde do Orura, účastníci celkovo prejdú takmer 700 km. Charakteristické pre 5. etapu budú dva sektory s dunami, jazdiť sa bude stále vo vysokej nadmorskej výške.



Motocykle: 1. Matthias Walkner (Rak.) KTM 4:57:22 h, 2. Joan Barreda Bort (Šp.) Honda +2:02 min, 3. Michael Metge (Fr.) Honda +3:18, 4. Xavier de Soultrait (Fr.) Yamaha +5:58, 5. Štefan Svitko (SR) KTM +8:33, 6. Pablo Quintanilla (Čile) Husqvarna +9:22



1. Joan Barreda Bort (Šp.) Honda 12:35:54 h, 2. Pablo Quintanilla (Čile) Husqvarna +22:16 min, 3. Sam Sunderland (V. Brit.) KTM +24:36, 4. Matthias Walkner (Rak.) KTM +25:45, 5. Gerard Farrés (Šp.) KTM +30:22, 6. Štefan Svitko (SR) KTM +32:25