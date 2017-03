Svetový deň obličiek: Príďte sa dať zadarmo vyšetriť 9.marca 2017



Kým prvé tri stupne tohto ochorenia sú ešte dobre liečiteľné, štvrtý a piaty stupeň už predstavuje ťažkú obličkovú nedostatočnosť a preto je nutná dialýza.



Obličky sú párový orgán a ich funkciou je zbavovanie tela odpadových látok, ktoré sú vylučované v moči, tiež udržanie optimálnej hladiny tekutín a krvného tlaku. Pokiaľ obličky fungujú správne, odstraňujú z krvi odpadové látky a pomáhajú udržiavať stálosť vnútorného prostredia a regulovať objem vody v organizme..



Čím skôr je ochorenie obličiek diagnostikované, tým jednoduchšia je liečba a tým nižšie je riziko výskytu ďalších ochorení.



Zdravotnícke organizácie každoročne vyhlasujú . V rámci neho sa dňa vaše obličky zadarmo vyšetria v B. Braun Avitum– . Chemické vyšetrenie moču testovacím papierikom je bezbolestné a rýchle a efektívne odhalí problém.



- zmeny v zafarbení moču a vo frekvencii močenia



- opúchanie nôh a členkov



- zlé prekrvenie končatín



- strata chuti do jedla, alebo kovová chuť v ústach



- problémy so spánkom



- bolesti chrbta nad pásom



- kožné vyrážky neznámeho pôvodu



- Konzumujte pravidelne fazuľu, cviklu, zeler, brusnice a maliny



- Mäso jedzte v menších porciách a v kombinácii so zeleninou



- Pite dostatok vody, ideálne malé množstvá počas celého dňa



- Venujte sa pohybu, predchádzajte obezite



- Lieky užívajte s mierou, pozor najmä na lieky proti bolesti



- Spočítajte si riziko ochorenia obličiek online na .



- Ak vám vyšli rizikové hodnoty, neváhajte a objednajte sa na preventívne vyšetrenie u vášho lekára. Poruchu funkcie obličiek odhalí jednoduché vyšetrenie moču a hladiny kreatinínu v krvi pri preventívnej prehliadke, na ktorú máte nárok každé 2 roky zadarmo. Preventívnu prehliadku vám radi pripomenieme, stačí ak si bezplatne aktivujete preventívnu pripomienku .



