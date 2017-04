Svetový deň laboratórnych zvierat pripomenie pokusy na živých tvoroch

PARÍŽ/LONDÝN 23. apríla (WebNoviny.sk) - Pochody a akcie zamerané na ochranu zvierat proti vivisekcii pripravili v rôznych mestách vo viacerých európskych štátoch aktivisti zasadzujúci sa za zastavenie pokusov na laboratórnych zvieratách pri príležitosti Svetového dňa laboratórnych zvierat. Tento deň, uznaný Organizáciou Spojených národov (OSN), sa 24. apríla každoročne pripomína od roku 1986.



Dátum 24. apríl zaviedla britská Národná spoločnosť proti vivisekcii (NAVS) v roku 1979 a pripomína narodenie lorda Hugha Dowdinga (24. apríl 1882 - 15. február 1970), neskôr maršala letectva a prezidenta NAVS. Táto národná nezisková organizácia na ochranu zvierat so sídlom v Londýne robí kampane proti vykonávaniu testov na zvieratách..





Vo Francúzsku sa Svetový deň laboratórnych zvierat zmenil na Svetový týždeň za oslobodenie laboratórnych zvierat. V Európskej únii nadobudol 11. marca 2013 účinnosť zákaz testovania kozmetiky na zvieratách. S potešením to prijala Európska koalícia za ukončenie testov na zvieratách (ECEAE), na Slovensku napríklad Sloboda zvierat.



Združenia na ochranu zvierat a proti pokusom na nich v stanovenom dni aj týždni organizujú akcie, na ktorých upozorňujú verejnosť na testy na zvieratách. Podujatia sa nesú v duchu súcitu so živočíchmi aj protestov, že sú vystavené krutým a bolestným pokusom v laboratóriách.



V európskych laboratóriách sa denne používajú milióny zvierat, čo znamená, že každých desať minút je bolestivým pokusom vystavených vyše 100 zvierat, uviedla ECEAE.



