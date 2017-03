Svet zdravia bude využívať pri liečbe onkologických pacientov umelú inteligenciu

BRATISLAVA 4. marca (WebNoviny.sk) - Sieť nemocníc Svet zdravia bude využívať platformu IBM Watson for Oncology na svojich onkologických pracoviskách. Onkológovia tak pri posudzovaní nádorových ochorení pacientov budú využívať umelú inteligenciu. Informovali o tom vo štvrtok na tlačovej konferencii zástupcovia oboch spoločností.



Systém Watson Oncology bol vytrénovaný špecializovanými onkológmi z centra pre liečbu nádorových ochorení Memorial Sloan Kettering v USA. Spolu desať nemocníc Svet zdravia bude prvými v regióne strednej a východnej Európy, ktoré budú už v priebehu marca využívať platformu Watson for Oncology. Platforma bude rovnako k dispozícii aj lekárom sesterskej siete nemocníc EMC Instytut Medyczny v Poľsku..



Podľa Národného onkologického ústavu v Bratislave je Slovensko krajinou s vysokým počtom mužov postihnutých rakovinou hrubého čreva alebo konečníka. Slovensko patrí ku krajinám s najvyšším počtom úmrtí mužov na rakovinu v Európe. "Okrem ozdravovania slovenských nemocníc sa čoraz viac sústreďujeme na zavádzanie inovácií, ktoré pre našich pacientov zvyšujú kvalitu a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti. Keďže umelá inteligencia bude v budúcnosti hrať v medicíne významnú rolu, chceme byť pri jej zavádzaní do praxe od samotného začiatku," uviedol generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia Ľuboš Lopatka.



Watson for Oncology už využíva 31 nemocníc



Platformu Watson for Oncology už využíva 31 nemocníc po celom svete vrátane Spojených štátov amerických, Ázie a Európy. Táto platforma poskytuje onkológom informácie, ktoré im pomôžu zvoliť vhodnú liečbu nádorových ochorení na základe už overených postupov. Vychádzajú z analýzy obrovského množstva medicínskych dát, ktoré potom pomáhajú identifikovať individualizované liečebné postupy, ako aj škálovateľný prístup k expertíze z oblasti onkológie.



Zdrojom spomínanej platformy je viac ako 300 lekárskych periodík, cez 200 učebníc a takmer 15 miliónov strán odborného textu, ktoré onkológom poskytujú informácie o rôznych možnostiach liečby, a ktoré môžu zvážiť pri samotnej liečbe. "Unikátne schopnosti kognitívnych technológií môžu lekárov odbremeniť od informačnej presýtenosti, keď hľadajú overené postupy liečby. Zároveň im tieto jedinečné schopnosti umožnia využívať niekoľkonásobne väčšie objemy dát, ako bolo možné doteraz, a pomôžu im identifikovať najvhodnejšiu možnosť liečby pre pacientov," poznamenal manažér divízie IBM Watson Health Matej Adam.



Zabezpečí prístup k najnovším poznatkom



Platforma zabezpečí onkológom zo siete nemocníc Svet zdravia prístup k najnovším relevantným poznatkom z oblasti liečby nádorových ochorení. V súčasnosti pôjde o najčastejšie zhubné nádory, a to prsníka, hrubého čreva, pľúc, žalúdka, vaječníkov a krčka maternice. Nový systém budú využívať na onkologických pracoviskách desiatich nemocníc v rámci siete Svet zdravia, konkrétne v Michalovciach, v Spišskej Novej Vsi, vo Vranove nad Topľou, vo Svidníku, v Trebišove, v Humennom, v Rimavskej Sobote, v Dunajskej Strede, Galante a v Banskej Bystrici.



Spoločnosť Svet zdravia, a.s., patrí do skupiny Penta Investments. Je sieťou 16 regionálnych nemocníc so spádovou oblasťou pre viac ako 1,3 milióna obyvateľov, pričom zamestnáva 6 400 zamestnancov.



Spoločnosť IBM je jednou z najväčších IT spoločností na svete a pod názvom International Business Machines poskytuje služby vo viac ako 170 krajinách sveta. Na Slovensku aktívne funguje od roku 1990. Samostatná pobočka IBM Slovensko, s. r. o. vznikla 7. decembra 1992.