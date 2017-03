Švédsky princ Carl Philip s manželkou Sofiou čakajú druhé dieťa

BRATISLAVA 23. marca (WebNoviny.sk) - Švédsky princ Carl Philip a jeho manželka, princezná Sofia sa stanú dvojnásobnými rodičmi. Dnes o tom na svojej oficiálnej webstránke informovala švédska kráľovská rodina, ktorá tiež uviedla, že dieťa by malo prísť na svet v septembri.



"S radosťou oznamujeme, že čakáme dieťa, súrodenca princa Alexandra. Tešíme sa na to, ako privítame do našej rodiny nového malého člena," uviedla dvojica v oficiálnom vyhlásení..



Tridsaťsedemročný Carl Philip sa s o päť rokov mladšou Sofiou Kristinou Hellqvist, ktorá sa živila ako modelka a účinkovala aj v reality show švédskej televízie TV4, zoznámil v roku 2010. O štyri roky neskôr dvojica potvrdila zasnúbenie. Zosobášili sa v júni 2015. Sofii po svadbe udelili titul princezná a tiež vojvodkyňa z Värmlandu. Princ Alexander prišiel na svet 19. apríla 2016 a je piaty v poradí nástupníctva na švédsky kráľovský trón. Chlapec, celým menom Alexander Erik Hubertus Bertil, je zároveň nositeľom titulu vojvoda zo Södermanlandu.



Princ Carl Philip je jediným synom švédskeho kráľa Karola XVI. Gustáva. Je druhým v rámci nástupníctva na trón po sestre Viktórii. Švédsko totiž ešte v roku 1980 pozmenilo ústavu tak, aby sa následníkom trónu automaticky stal prvý kráľovský potomok, a to bez ohľadu na pohlavie. Až dovtedy takýto nárok prislúchal výlučne mužským kráľovským potomkom.



Informácie pochádzajú z webstránky www.kungahuset.se a archívu agentúry SITA.



