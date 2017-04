Švédsky premiér kritizoval islamskú školu, deti preváža oddelene

Švédsky premiér Stefan Löfven dnes označil za "ohavnosť", ak musia dievčatá súkromnej islamskej školy v Štokholme nastupovať do školského....

ŠTOKHOLM 4. apríla (WebNoviny.sk) - Švédsky premiér Stefan Löfven dnes označil za "ohavnosť", ak musia dievčatá súkromnej islamskej školy v Štokholme nastupovať do školského autobusu zadnými dverami, kým chlapci používajú tie predné, ako tvrdí televízny dokument.



Rozdeľovanie deti prvého stupňa základnej školy vo veku šesť až desať rokov podľa pohlavia "do Švédska nepatrí", vyjadril sa premiér. Vo Švédsku "cestujeme autobusom spoločne, či ste dievča alebo chlapec, žena alebo muž", pokračoval. "Naznačuje to, že toho musíme riešiť viac, pokiaľ ide o segregáciu," dodal..





Na uvedený prípad upozornil program Kalla Fakta (Chladné fakty) švédskej televíznej stanice TV4. Dokument odvysiela v utorok večer. Riaditeľ školy al-Azhar Roger Lindquist povedal švédskej tlačovej agentúre TT, že vedenie školy o delenej preprave školským autobusom nevedelo.



Verejne financovaná a súkromne spravovaná škola na seba upozornila už vlani oddeľovaním chlapcov a dievčat na hodinách telesnej výchovy. Švédsky minister školstva Gustav Fridolin vo februári povedal, že zakáže hodiny vyučovania delené podľa pohlavia. Zatiaľ to však nebolo zavedené.



Švédska vláda sa označuje za "feministickú" a považuje "rovnoprávnosť medzi mužmi a ženami za svoju srdcovú záležitosť" na národnom aj medzinárodnom poli.



, ,