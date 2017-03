Švédsko znovu zavádza brannú povinnosť, obáva sa Ruska

ŠTOKHOLM 2. marca (WebNoviny.sk) - Švédska stredoľavá vláda vo štvrtok rozhodne o znovuzavedení brannej povinnosti od budúceho roka. Dôvodom tohto kroku sú ťažkosti s napĺňaním stavov armády na dobrovoľníckej báze a neistá bezpečnostná situácia, informoval verejnoprávny Švédsky rozhlas (SR).



Škandinávska krajina pozastavila brannú povinnosť v roku 2010, avšak vojenská aktivita v Pobaltí sa medzitým zvýšila následkom ruskej anexie Krymu, čo podnietilo Švédsko, aby posilnilo pripravenosť svojej armády..



Rozhodnutie o opätovnom zavedení odvodov do ozbrojených síl prišlo po oficiálnom posúdení situácie. Odvody sa budú týkať mužov aj žien narodených v roku 1999 alebo neskôr, hoci do služby bude vybrané iba malé množstvo z nich.



"Mali sme problémy obsadiť vojenské jednotky z dobrovoľníckych radov a museli sme to nejakým spôsobom vyriešiť. Preto je nevyhnutné znovu zaviesť brannú povinnosť," povedal pre SR švédsky minister obrany Peter Hultqvist.



Ak vláda tento krok schváli, v rokoch 2018-19 bude na vojenský výcvik povolaných približne 4000 brancov. Švédsko nie je členskou krajinou Severoatlantickej aliancie.