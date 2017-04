Švédska polícia zatkla druhého podozrivého, pre útok v Štokholme už vypočula stovky ľudí

Švédske úrady zatkli v nedeľu druhého podozrivého v súvislosti s piatkovým útokom na pešej zóne v centre Štokholmu, pri ktorom muž s nákladným....

ŠTOKHOLM 9. apríla (WebNoviny.sk) - Švédske úrady zatkli v nedeľu druhého podozrivého v súvislosti s piatkovým útokom na pešej zóne v centre Štokholmu, pri ktorom muž s nákladným autom usmrtil štyroch ľudí.



Hovorkyňa švédskej prokuratúry oznámila, že došlo k zatknutiu druhej osoby podozrivej z teroristickej trestnej činnosti vrátane vrážd. Ďalšie podrobnosti o zadržanom nezverejnila..





V rámci vyšetrovania štokholmského útoku už bolo vypočutých viac ako 500 ľudí. Polícia tiež vykonala viacero razii na predmestiach švédskej metropoly, pričom pátra po prípadných komplicoch útočníka.



Ako prvý skončil vo väzbe predpokladaný útočník, 39-ročný muž pôvodom z Uzbekistanu, a to už niekoľko hodín po čine. Obaja zadržaní čelia rovnakým obvineniam.



Útočník sa s odcudzeným nákladným autom vrútil v piatok popoludní medzi ľudí pri rušnej pešej zóne a následne narazil do priečelia obchodného domu. Zomreli štyri osoby a viac než desať ľudí utrpelo zranenia.





Medzi štyrmi zabitými sú dvaja občania Švédska, jeden Brit a Belgičanka, ktorých totožnosť nebola zverejnená. V nemocniciach sa stále nachádza desať zranených, štyria z nich sú vo vážnom stave.



Polícia zatiaľ odmietla odpovedať na otázky týkajúce sa páchateľovho motívu. Uviedla len to, že prejavoval sympatie k extrémistickej organizácii Islamský štát (IS).



Šéf švédskej polície Jonas Hysing ubezpečil, že nie sú žiadne o tom, že by na území krajiny hrozil nejaký ďalší teroristický útok.



, ,