Švecová podala na Harabina ďalšiu disciplinárku. Je zrejme duševne chorá, reagoval

BRATISLAVA 1. marca (WebNoviny.sk) – Štefan Harabin čelí ďalšiemu disciplinárnemu návrhu zo strany predsedníčky Najvyššieho súdu SR Daniely Švecovej. Informovala o tom v stredu na tlačovej besede. Tentokrát podala návrh za Harabinove výroky v článkoch v časopise Zem a vek, ktorými podľa nej dehonestuje justíciu a čelných predstaviteľov štátu.



„Uviedol výroky, ktorými porušil povinnosti sudcu, keďže konal spôsobom, ktorý mohol narušiť vážnosť a dôstojnosť funkcie sudcu alebo ohroziť dôveru v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdov, a to najmä tým, že nedodržal zásady sudcovskej etiky,“ spresnili z tlačového odboru Najvyššieho súdu SR..



Podľa Švecovej sa Harabin dopustil závažného disciplinárneho previnenia, za čo predsedníčka najvyššieho súdu navrhuje preloženie na okresný súd a zníženie funkčného platu o 70 percent na obdobie jedného roka.



Harabinove výroky na adresu Kisku



Švecová na tlačovej besede prečítala viaceré pasáže z Harabinových článkov. Na adresu prezidenta Andreja Kisku napríklad uviedol, že „rozmýšľa v rovine úžerníckych úrokov“, „správa sa ako riaditeľ Quantanáma“, v medzinárodnoprávnych vzťahoch vystupuje ako „vojnový štváč“.



Harabin sa vyjadroval aj na adresu ústavných sudcov, generálneho prokurátora a sudcov v súvislosti s policajnou inšpekciou ministra vnútra. Samotnú Švecovú v časopise Zem a vek obvinil, že neriadi najvyšší súd ona, ale v skutočnosti minister vnútra Robert Kaliňák, ktorý prostredníctvom nej určuje zloženie senátov v pre neho dôležitých veciach.



Švecová si myslí, že takéto vyjadrenia nepatria do rétoriky sudcu najvyššieho súdu a rovnako ani spôsob, ako to podáva. „Ja nebránim nikomu, aby sa vyjadril pre médiá,“ uviedla Švecová s tým, že vydala smernicu, ktorá vyjadrovanie sudcov pre médiá umožňuje.



Švecovej piaty disciplinárny návrh



Štefan Harabin v reakcii na túto informáciu uviedol, že Švecová je zrejme duševne chorá, je na liekoch.



„Stíha ma za slobodu slova a prejavu. Ja keď poukážem na nezákonnosti ústavných činiteľov, tak za toto som stíhaný," konštatoval Harabin. Švecová uznala, že za výroky Harabina na jej adresu má právo podať žalobu na ochranu osobnosti a žiadať aj satisfakciu, ale stálo by ju to veľmi veľa práce a tak touto cestou situáciu zatiaľ nerieši.



Švecová na Harabina podala už piaty disciplinárny návrh, jeden podala predsedníčka Súdnej rady SR Jana Bajánková. Žiaden z návrhov ešte disciplinárne senáty neuzavreli.