Švajčiarska prokuratúra overuje kontakty útočníka z Berlína

BERLÍN 7. januára (WebNoviny.sk) - Úrad švajčiarskeho generálneho prokurátora (OAG) vedie od stredy vyšetrovanie prípadu, ktorý súvisí s útokom na vianočných trhoch v Berlíne. Podľa sobotňajšieho vyhlásenia OAG sa vyšetrovanie vedie voči neznámym osobám na základe informácie získanej zo zahraničia.



Cieľom vyšetrovania OAG je "objasniť možné kontakty (páchateľa útoku, Tunisana Anisa Amriho) so Švajčiarskom, ktoré by mohli zaujímať zahraničných kolegov," uviedla v sobotu hovorkyňa OAG s tým, že sa to vzťahuje na informácie o logistike, osobách a zbrani použitej pri útoku v Berlíne.



Vyšetrovaním okolností útoku v Berlíne sa zistilo, že Amri strávil v minulosti dlhší čas vo Švajčiarsku, pričom tam možno bol dokonca viackrát. Je možné, že si tam zaobstaral aj zbraň, ktorú použil pri únose nákladného auta.







Nemecká televízia ZDF v piatok informovala, že švajčiarske orgány preverujú po berlínskom útoku kontaktné údaje z Amriho mobilného telefónu. Podľa ZDF vyšetrovateľov osobitne zaujíma, či to bolo vo Švajčiarsku, kde Amri získal pištoľ Erma, ktorou 19. decembra zabil poľského vodiča kamióna.



Dvadsaťštyriročný Tunisan následne týmto kamiónom vrazil do ľudí na vianočných trhoch v Berlíne, pričom 12 z nich utrpeli smrteľné zranenia. Talianska polícia Tunisana o štyri dni nato zastrelila na predmestí Milána, kam sa dostal cez Francúzsko.